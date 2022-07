Der Spätsommer auf Mallorca wird kunstträchtig: Zum 26. Mal findet die Nacht der Kunst, die Nit der l’Art, in Palma statt – und zwar am 17. September. Mehr als ein Dutzend Galerien und Ausstellungsräume werden dazu ihre Pforten von 18 bis 23 Uhr öffnen, gab die Galeristenvereinigung Art Palma Contemporani am Donnerstag bekannt.

Mallorcas Nit de l'Art gilt als der bedeutendste Kunstevent auf Mallorca mit internationaler Beteiligung. Eingebunden ist die Kunstnacht in eine dreitägige Veranstaltungsreihe, bei der nicht nur Kunstliebhaber, sondern auch Fachleuten vom 15. bis 17. September ein breites Rahmenprogramm an Ausstellungen, Diskussionen und Konferenzen vorfinden. Die Nit de l'Art lockt bekanntermaßen zahllose Interessierte auf die Straßen und in die Galerien. Unter dem Publikum befinden sich dann auch Besucher, die mit dem Kunstgeschehen normalerweise nicht allzu vertraut sind. Pandemiebedingt hatten seit 2020 die Veranstaltungen gar nicht oder nur unter strengen Restriktionen stattfinden können.