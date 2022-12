Alle guten Dinge sind drei. Am Samstag, 10. Dezember, tritt die Pianistin Yulyia Drogalova erneut in den Bodegas Macià Batle in Santa Maria del Camí auf. In zwei Konzerten samt Weinverkostung Ende Oktober und Mitte November, die die Kellerei zusammen mit MM veranstaltet hatte, präsentierte sich die ukrainische Wahlberlinerin von ihrer klassischen Seite, erneut mit köstlichen Tropfen von Macià Batle.

Bei ihrem dritten Konzert wird sie nun mit der Soul-, Jazz- und Funk-Sängerin Sheela Gathright auftreten. Das Duo wird das Publikum mit Jazz-Songs, aber auch mit bekannten Pop-Titeln verwöhnen. Und dies ist eine weitere Facette der Pianistin. Eine, die nicht neu ist. Schon bevor sie an der Musikhochschule in Stuttgart und an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler” ihre Studien absolvierte, hatte sie in der Ukraine ihr eigenes Projekt und eigene Musik und sagt: „Durch die Jazz-Musiker, die bei mir gespielt hatten, habe ich viel gelernt.“

Und umgesetzt, möchte man hinzufügen: Regelmäßig ist sie als Solistin oder als Mitglied von Ensembles auch im Jazz und Pop unterwegs, auch Schlager und Evergreens aus den 1920er und 1930er Jahren hat sie im Repertoire. Getreu ihrem Motto: Ich bin ein offener Mensch und liebe Musik allgemein.”

Mit Sheela Gathright bildet sie ein starkes Duo. Bevor die gebürtige New Yorkerin Ende der 1990er Jahre nach Mallorca kam, hatte sie sich bereits in Deutschland einen Namen gemacht. Bekannt wurde sie als Sängerin der Band RTL All Stars in der RTL-Fernsehshow „Saturday night Live” in Deutschland. In der Bundesrepublik trat sie unter anderem als Vorgruppe bei Konzerten von Chaka Khan und Herbert Grönemeyer auf, und mit der Band Szenario kann man sie immer wieder bei Auftritten zwischen Dresden und der Zugspitze erleben. Auf Mallorca kennt man sie unter anderem als Sängerin des Palma Groove Project und der Band Afro Soul, mit der sie am 30. Dezember im Musikclub El Cid in Palmas Viertel El Molinar auftreten wird.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Und Konzert und Wein sind nicht das einzig Gute an diesem Abend. Denn mit den 25 Euro Eintritt unterstützt das Publikum die Fundació Campaner. Diese Stiftung setzt sich für den Kampf gegen die Krankheit Noma in Niger ein und hilft Kindern von dort, die von dieser Krankheit betroffen sind.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Eine Reservierung unter Tel. 673-279556 (Fundació Campaner) oder Tel. 971-140041 (Macià Batle) wird empfohlen. (mb)