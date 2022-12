Kleine Nuss ganz groß: In der Gemeinde Marratxí findet an diesem Sonntag, 18. Dezember, das alljährliche Mandelmilchfest ("Fira de la Llet d’Ametlla") statt. Besonders zur Weihnachtszeit darf die Mandelmilch auf Mallorca nicht fehlen. Wie sie hergestellt wird und was sie so besonders macht, kann auf dem Fest im Ortsteil Pla de na Tesa entdeckt werden. Hier kann sowohl der süße Drink probiert als auch mehr über seine Gewinnung erfahren sowie die Mallorquiner hautnah erlebt werden. In Marratxí hat die Herstellung der Nuss-Milch nämlich eine lange Tradition – heute gibt es noch zwei intakte Mandelmühlen vor Ort.

Die 16. Ausgabe des Festes beginnt um 10 Uhr, gefolgt von einer Parade der Xeremiers (Dudelsackspieler) um 11 Uhr und einem Weihnachtskonzert der städtischen Musikkapelle von Marratxí um 13 Uhr. Außerdem gibt es Mandelkuchen, Tierausstellungen, Kunsthandwerk, ein Krippenspiel und regionale Produkte zu kaufen und zu bestaunen.