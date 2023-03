Im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung Mallorca Design Days hat eine Expertenrunde die neuen Trends in der Innenarchitektur vorgestellt. Zu diesem Anlass gab es am Donnerstag einen Design-Talk im Aquaquae Showroom in Palma, bei dem der Architekt Ramón Esteve sowie die Direktorin der Zeitschrift Elle Decor, Marta Riopérez, über die Tendenzen der Innenraumgestaltung referierten.

Nach einem kurzen Exkurs durch die Geschichte des Interior Designs gab Riopérez bekannt, dass "Trends der Vergangenheit angehören! Wir sind von der Form zum Inhalt übergegangen und bei einer Lebensweise angekommen, bei der Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Sicherheit im Vordergrund stehen. All das steht über der Form". Dem fügte sie hinzu, dass das persönliche Wohlbefinden mit dem sozialen Bewusstsein einhergehen muss, um eine nachhaltige Verbindung zur Natur gewährleisten zu können. Nachhaltigkeit wird also besonders großgeschrieben in der Designbranche. Dem stimmte auch Ramón Esteve zu: "Eine Herausforderung der heutigen Architektur ist, dass wir damit beginnen müssen, uns sowohl international als auch lokal zu fühlen. Das bedeutet, dass wir mehr auf die Kultur und die Umgebung des Ortes eingehen müssen, den wir gestalten. Dies gelingt uns, indem wir zum Beispiel mehr mit lokalen Materialien arbeiten."