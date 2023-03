Das Frühjahrs-„Music & Talk” steht vor der Tür. Am Mittwoch, 29. März, findet die Show des Songwriters Willi Meyer im Musikclub El Cid in Palmas Stadtteil El Molinar statt. Womit bereits eine Neuigkeit angekündigt ist: Zwar wird der Event auch weiterhin vierteljährlich stattfinden, jedoch nicht mehr am letzten Samstag, sondern auf Wunsch von Stammgästen Meyers am letzten Mittwoch eines Quartals.

Im El Cid wird der Songwriter mit seiner Band auftreten: mit Sängerin Silke Hamann, Geigerin Soriana Ivaniv, Pianist Franco Bombelli, Bassist Brahm Heidl und Schlagzeuger Pep Lluís García. Nicht zu vergessen die Gäste der Show, allen voran Baccara. Das spanische Disco-Duo, das damals aus Mayte Mateos und María Mendiola bestand, wurde 1977 mit seinem gleichnamigen Debütalbum weltberühmt. Die zwei ausgekoppelten Singles „Yes Sir, I Can Boogie” und „Sorry, I'm a Lady” landeten europaweit auf Platz 1 der Charts und gelten heute als Disco-Klassiker. „Yes Sir, I Can Boogie” wurde mit mehr als 18 Millionen vermarkteten Exemplaren gar eine der meistverkauften Singles weltweit. Nach Differenzen folgte 1982 die musikalische Zellteilung. Beide Sängerinnen machten zunächst solo weiter, ehe sie sich mit neuen Partnerinnen zusammenschlossen. Zeitweise gab es zwei Duos namens Baccara. Willi Meyer (ganz oben auf der Treppe) und seine Band: „Music & Talk” findet nicht mehr samstags, sondern mittwochs statt. Foto: Jo Goerz Ähnliche Nachrichten Willi Meyer kommt mit seiner beliebten Show „Music & Talk” nach Campos Deutscher Mallorca-Kultevent „Music & Talk” ist wieder zurück Von der ursprünglichen Besetzung lebt heute nur noch Mateos, die seit fast zwei Jahrzehnten mit Paloma Blanco als Partnerin auftritt. Und das Publikum von „Music & Talk” darf sich freuen: Bei der Show wird Baccara seine beiden Welthits zum Besten geben. Für die dritte Nummer hat Mayte Mateos Willi Meyers Song „Heartbeat” zu „Escuchar tus latidos” hispanisiert. Auf dem Programm steht auch Frederik, ein deutscher Musiker, dessen Spezialität die Handpan ist. Das mit den Händen gespielte Blechklanginstrument klingt ziemlich karibisch. Kein Wunder, denn seine Erfinder ließen sich unter anderem von der Steel Pan aus Trinidad inspirieren. Tatsächlich liegen seine Ursprünge in Bern. Leo Lawine nennt sich ein weiterer Gast. Normalerweise zieht er mit seiner eigenen Karaoke-Show durch Franken. Im Club El Cid wird er den Meyer-Song „Es gibt immer einen Grund” singen.

Zu dem Musikclub im Carrer de Damià Reixach 3 gehört auch eine Galerie. Dort wird ebenfalls am 29. März um 19 Uhr eine Ausstellung des Malers und Poeten Navarro D'Garem eröffnet. Im Rahmen der Vernissage findet um 20 Uhr eine Performance statt. Um 20.30 Uhr beginnt dann im Club „Music & Talk”. Tickets für die Willi-Meyer-Show kosten im Vorverkauf 20 Euro (tickets@audiovisionpalma.com) und an der Abendkasse 25 Euro.