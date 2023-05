Ein Moment, auf den viele Musikfans an diesem Freitag auf Mallorca gewartet haben: Der Auftritt der erfolgreichen US-Band The Black Eyed Peas beim Mallorca Live Festival 2023 in Calvià. Die nordamerikanische Band, zu der unter anderem der Rapper Will. I.am gehört, betrat die Estrella Damm Bühne nach Mitternacht.

Die Band gab einige ihrer bekanntesten Songs zum Besten. Den Auftakt machte "Let's get it started". Es folgten weitere Hits wie "Boom Boom Pow", "Ritmo", "Mamacita", "Pump it" und "Love tonight". "Was ist los Mallorca, alles in Ordnung? Die Mädels sind wunderschön hier", rief Bandleader Will.I.am und heizte somit schon im Voraus das Publikum ein. Im Anschluss stellten sich alle Mitglieder dem Publikum vor, einschließlich der Sängerin J. Rey Soul, die die beliebte "Fergie" ersetzte. Der US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe aus Los Angeles gelang 2003 mit ihrem dritten Album Elephunk der weltweite Durchbruch. Im selben Jahr stieß auch die Sängerin Stacy "Fergie" Ferguson zu The Black Eyed Peas, die jahrelang als Gesicht der Band galt. Obwohl Ferguson zunächst nur als Gastinterpretin eingeplant war, überredeten die übrigen Bandmitglieder Will.i.am, apl.de.ap und Taboo sie später, der Band als vollwertiges Mitglied beizutreten. The Chemical Brothers und Bomba Estéreo Auch an diesem Samstag, dem dritten und letzten Tag des Mallorca Live Festivals, darf sich das Publikum auf internationale Bands und Künstler freuen. Das britische Electronica-Duo The Chemical Brothers aus Manchester, bestehend aus Tom Rowlands und Ed Simons, ist vor allem mit seinem Song "Galvanize" im Jahr 2005 weltweit bekannt geworden. Bomba Estéreo ist eine 2005 gegründete kolumbianische Band, die traditionelle Cumbia der Region mit Electronic, Techno, Dancehall, Reggae, afro-karibischer Champeta und Hip-Hop mixt. Bekannt ist die Band unter anderem durch die Songs "To my love" und "Fuego". Mehr Informationen zum Mallorca Live Festival gibt es hier.