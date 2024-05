Gustavo Peñalver ist produktiv wie eh und je. Wenige Tage vor seinem 85. Geburtstag am 11. April hatte der Künstler in seinem Atelier in Cala Rajada Besuch von drei Vertretern des Roten Kreuzes erhalten. Sie baten ihn, anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Niederlassung auf den Balearen ein Plakat zu gestalten.

Das Werk ist vollbracht. Gustavo schenkt nun der Organisation ein Gemälde mit dem Titel „Creu Roja: per terra, mar i aire” (Rotes Kreuz: zu Land, zu Wasser und in der Luft). Es ist die Vorlage für das Plakat mit dem Motto „150 anys d’acció humanitaria“ (150 Jahre humanitäre Aktion), das in einer Auflage von 1000 Exemplaren im Offset-Verfahren gedruckt wurde. Hinzu kommen weitere 150 nummerierte und signierte Exemplare sowie 50 signierte und nummerierte Originalsiebdrucke. Die Präsentation findet diesen Donnerstag, 16. Mai, im Sitz des balearischen Roten Kreuzes in der Avinguda Gaspar Bennàssar 73 in Palma statt. Gustavo und der Regionalpräsident der Organisation, Mateu Ballester, werden anwesend sein.

Zu sehen sind auf dem Bild ein rotes und ein orangefarbenes Flugzeug in der Luft über dem blauen Mittelmeer, ein grüner Rotes-Kreuz-Hund und eine am gelben Strand liegende Person, ein Flüchtling, wie Gustavo erklärt, der sich mit dem Werk in die Reihe von Joan Miró, Antoni Tàpies und Miquel Barceló stellt, die ebenfalls schon für das Rote Kreuz kreativ wurden. „Es ist eine Ehre, dass sie auf mich gezählt haben“, sagt der Künstler.

Solidarität hat er immer groß geschrieben. Erst vergangenen Dienstag wurde in der Grundschule Sant Salvador in Artà im Rahmen eines Wohltätigkeitsmarktes ein Wandbild von ihm enthüllt, an dem auch Schüler mitgearbeitet hatten.

Und das nächste Großprojekt ist möglicherweise ebenfalls schon im Anflug. Kürzlich hat Gustavo Gespräche mit Managern des Lufthansa-Konzerns geführt. Thema: Die Bemalung eines Eurowings-Fliegers. Auf die Fortsetzung darf man gespannt sein. (mb)