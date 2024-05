Zum 27. Mal laden Minkner & Bonitz und die Galeria de Arte Minkner am Pfingstsonntag, 19. Mai, zum traditionellen Pfingst- und Künstlerfest in die Unternehmenszentrale nach Santa Ponça in die Avinguda Rei Jaume I Nummer 109. Die Besucher der beliebten Veranstaltung werden von 15 bis 20 Uhr mit frischen Getränken, einem leckeren Catering und Live-Musik bedacht. Auch die Kunst darf nicht fehlen, mit einer Finissage des Schweizer Aquarell-Malers Wilhelm Fikisz und Vernissage des Pop-Art-Künstlers Herman.

„Ich male Blumen, damit sie nicht sterben", hat Wilhelm Fikisz seine Ausstellung überschrieben, die am Pfingstsonntag endet. Die Exponate beeindrucken durch ausdrucksstarke Bildkompositionen, außergewöhnliche Blickwinkel und eine unglaubliche Farbintensität. Lebendigkeit und Dynamik, Farbenpracht und Formen, Lebensfreude, Harmonie und Leichtigkeit, all das sind die Merkmale von Fikisz' Blumenaquarellen. Der eine geht, der andere kommt. „Pfingstrausch mit Bildertausch" betitelt denn auch treffend der Paderborner Künstler Herman seine Vernissage. Seit vielen Jahren ist der erfolgreiche Popart-Maler mit neuen Arbeiten „Stargast" des Pfingst- und Künstlerfestes von Minkner & Bonitz. Die Vernissage: Popart von Herman. Seit 1991 arbeitet der gelernte Siebdrucker als freischaffender Künstler und kann auf über 200 Ausstellungen im In- und Ausland und mehr als 150 Editionen, die in vielen Galerien vertreten sind, verweisen. Seine Bilder nehmen meistens die alltäglichen Dinge des Lebens aufs Korn, mal humorig-hintersinnig, manchmal bissig-sati(e)risch. Zur Kunst kommt die Musik von Mr: JM und dem Duo Alma, das seit nunmehr fünf Jahren aus zwei herausragenden Künstlern besteht. Zum einen aus der argentinisch-schwedischen Sängerin Alicia Nilsson und dem deutschen Gitarristen Martin Weiss. Nilsson, die seit 1999 auf Mallorca lebt, kann von ganz privat ˗unter anderem auf Partys von Luka Modri, Nick Nolte und Til Schweiger ˗ bis ganz öffentlich, etwa bei der Spanien- und Portugaltour des Musicals „Symphonic of ABBA". Und Weiss spielte mit internationalen Größen wie Gloria Gaynor, Jennifer Rush, Percy Sledge und den Supremes. Die besten Voraussetzungen also für ein angenehmes Ambiente und gute Stimmung.