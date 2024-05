Erlesener Wein und exquisite Musik stehen erneut in den Bodegas Macià Batle auf dem Programm. Beim kommenden Event, zu dem die Weinkellerei in Santa Maria del Camí auf Mallorca und MM diesen Sonntag, 19. Mai, laden, ist das Simant Duo zu Gast. Und das heißt auch: Diesmal wird alles in bisschen anders. Denn das Duo bietet seinem Publikum eine ganz besondere Form des Cross-over: Pop-Hits der 1980er Jahre, dargebracht mit Klavier und Trompete.

Eigentlich kommen beide Mitglieder des Duos, der Trompeter Rubén Simeó und der Pianist Antonio Morant aus der Klassik. Und sie sind nicht irgendwer. Simeó wurde von dem legendären Trompeter Maurice André ausgebildet, der seinem Schüler bescheinigte, er habe "außergewöhnliche technische Voraussetzungen, die man in so jungen Jahren noch nicht kennt". Und das war keine Schmeichelei. Mit nur 16 Jahren wurde der im galicischen Vigo geborene Musiker 2008 in Stuttgart mit dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet. Und 2019 uraufführte er das Trompetenkonzert von Arturo Sandoval, das der weltbekannte kubanische Jazztrompeter eigens für Simeó geschrieben hatte.

Die Idee zum Simant Duo wurde an der Musikhochschule von Castellón geboren. Simeó war ein Pianist aufgefallen, der unter den anderen Musikern herausragte. Sein Name: Antonio Morant. Irgendwann setzten sich beide Musiker zusammen und Simeó schlug vor, musikalische Barrieren zu durchbrechen, etwas zu machen, das mit dem, was sie während des Studiums gelernt hatten, nichts zu tun habe und einfach damit Spaß zu haben – und selbigen auch dem Publikum zu bereiten.

Seit nunmehr sechs Jahren sprengen beide Musiker höchst virtuos die Grenzen zwischen den verschiedenen Musik-Genres und drücken mit ihrer Kombination aus Talent, Innovation und Leidenschaft der zeitgenössischen Musikszene ihren Stempel auf.

Am Pfingstsonntag können die Konzertbesucher ab 12 Uhr das Duo bei Macià Batle live erleben. Im Rahmen ihrer Tournee "Back to the 80's" stellt das Duo sein gleichnamiges drittes Studioalbum vor. Wie der Titel besagt, enthält es die größten internationalen Hits der 1980er Jahre, unter anderem von Michael Jackson, Tina Turner, Bon Jovi und Sting ˗ natürlich ganz im Simant-Stil.

Auch bei diesem Konzert geht die Hälfte des Erlöses an die Amics de la Infància. Die mallorquinische Hilfsorganisation unterstützt Projekte in verschiedenen Ländern, die Kindern aus sozial prekären Verhältnissen Unterricht und Nahrung zukommen lassen, um ihnen eine bessere Zukunft zu gewährleisten. Der Eintritt kostet 25 Euro. Reservierungen werden unter 971-140014 und 695-266179 (Telefon/Whatsapp) entgegengenommen.