Sie heißt Gisela, er Heinz-Rüdiger. Sie will reden, er sagt: nichts. Willkommen im verflixten siebten Jahr der Beckers: Nach „Ohne High Heels auf dem Jakobsweg” steht im Rancho La Romana in Peguera auf Mallorca am Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. Mai, erneut ein Theaterstück von Monika Tschosek auf dem Programm. Und weil Gisela ohne Heinz-Rüdiger nicht kann, steht die Entertainerin, Schauspielerin, Comedy-Preisträgerin, Choreografin und Autorin aus Hannover diesmal mit Gino Kärgel, ebenfalls aus Hannover, auf der Bühne.

Das verflixte siebte Jahr heißt nicht zufällig so. Bei den Beckers ist die Luft raus, die Schmetterlinge haben den Bauch verlassen. Gisela setzt alle Verführungskünste ein, um wieder Pep in die Beziehung zu bringen. Doch von Heinz-Rüdiger kommt: nichts. Er beachtet Gisela kaum, bei der alle Alarmglocken klingeln: Heinz-Rüdiger hat eine Geliebte, ist sie sich sicher. Mit Ironie und Humor wird das Publikum auf eine Reise durch eine fast normale Ehekrise geführt, wobei das Training der Lachmuskulatur im Preis inbegriffen ist. Mit Gino Kärgel bildet sie ein eingespieltes Team. „Wir kennen uns seit mehr als 20 Jahren”, erzählt sie. In ihrer Surpriser Stage Company arbeite er als professionelles Model, in Shows habe er unter anderem als Howard Carpendale und Falco überzeugt. „Seit 2023 spielen wir mit viel Spaß die Beziehungskomödie ,Verständnisvoll missverstehen’ und hoffen, auch das Publikum hier auf Mallorca zu begeistern.” Beide Aufführungen beginnen um 19.30 Uhr, ab 18 Uhr erwarten die Besucher kulinarische Leckereien. Die Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 30 Euro, im Vorverkauf 25 Euro. Die Tickets sind in Peguera bei Pooldoc im Carrer dels Pins 3 (638-791256) oder im Hostal Don Carlos im Carrer de les Malgrats 22 (971-349446) erhältlich.