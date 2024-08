Gerade noch hat US-Popstar Anastacia den Deutschrocker Peter Maffay auf dessen Farewell-Tour quer durch die Republik begleitet, jetzt geht sie selbst auf Tournee. Erste Station: das Freilichtgelände Son Fusteret in Palma. Dort setzt die Sängerin und Songwriterin am Dienstag, 6. August, den Schlusspunkt der ersten Ausgabe der Palma Concert Series.

Obwohl US-Amerikanerin, ist die 55-jährige Sängerin vor allem im deutschsprachigen Raum und in Großbritannien erfolgreich. In Deutschland landete ihr erstes Album „Not That Kind” mit dem Hit „I’m Outta Love” im Jahr 2000 auf Platz zwei der Charts. Die nächsten beiden Produktionen „Freak of Nature” (2001) mit den Top-Ten-Auskopplungen „Paid My Dues” und „One Day in Your Life” sowie „Anastacia” (2004) kletterten ganz an die Spitze. Seither war die vielfach ausgezeichnete Sängerin trotz zweier Behandlungen wegen Brustkrebs nie wirklich abgemeldet. Ihr Album „Resurrection” aus dem Jahr 2014 schaffte es auf Platz 5, „Our Songs”, das 2023 erschien, auf Platz 2 der Charts.

Und wenn die stimmgewaltige Pop-Diva ihre Show auf der Bühne von Son Fusteret abziehen wird, werden vor allem die deutschen Besucher aufhorchen. Denn das jüngste Anastacia-Album „Our Songs” besteht aus zwölf Cover-Songs made in Germany. Darunter „Still Loving You” von den Scorpions und „Forever Young” von Alphaville – der Song wird vier Tage nach Anastacias Konzert beim Port Adriano Music Festival von Alphaville selbst zu hören sein.

Bei den meisten deutschen Rock- und Pop-Klassikern mussten die Texte freilich erst einmal ins Englische übertragen werden. So wurde aus „Tage wie diese” von den Toten Hosen „Best Days”, aus „An guten Tagen” von Johannes Oerding „Now or Never”, und „Geboren um zu leben” von Unheilig wurde immerhin wörtlich mit „Born to Live” übersetzt. Und, klar, auch Peter Maffay kommt zu Ehren: Sein Lied „So bist du” nahmen er und sie als „Just You” für das Album sogar im Duett auf. Bei Udo Lindenbergs „Cello” erwies sich der Titel dagegen sprachlich als universell tauglich.

Die Cover-Songs sind nur das jüngste Beispiel für Anastacias Verbundenheit mit Deutschland. Ihr 2005 verstorbener Vater, der Sänger Bob Newkirk, hatte deutsche Wurzeln, anderthalb Jahre war sie mit dem Berliner TV-Moderator Patrice Bouédibéla liiert, für den unterfänkischen Bekleidungshersteller s.Oliver und den Discounter Aldi entwarf sie Modelinien, nicht zu vergessen die zahlreichen Auszeichnungen, die sie in der Bundesrepublik erhielt.

Anastacias Konzert in Son Fusteret beginnt um 20 Uhr. Bevor sie die Bühne betritt, heizt die mallorquinische Band The Strickets das Publikum mit einem Mix aus Funk, Rock, Bossa und Pop an. Tickets für 58 bis 250 Euro plus Vorverkaufsgebühr können bei sonfusteret.janto.es erworben werden.