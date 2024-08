Vernissage in Felanitx: Diesen Donnerstag, 22. August, wird in der Klosterkirche Sant Agustí die Ausstellung eines besonderen Werkes eröffnet. Ab 20 Uhr kann man in der Kapelle von Sant Nicolau die Installation „Gate Small” von Do-Ho Suh sehen. Der international renommierte südkoreanische Künstler ist bekannt für seine Nachbildungen aus Stoff von architektonischen Strukturen und Objekten. „Gate Small”, das im Jahr 2003 entstand, war schon einmal 2010 in eine Kollektivausstellung im Museum Es Baluard in Palma zu sehen. Danach verschwand es in einer Privatsammlung.

Jetzt wird das Werk zum ersten Mal wieder gezeigt. Vier Tage lang, bis Sonntag, 25. August, kann man es von 19 bis 23 Uhr besichtigen. Es ist zugleich das erste Mal, dass in der Klosterkirche aus dem 17. und 18. Jahrhundert zeitgenössische Kunst ausgestellt wird. Geschuldet ist dies einem besonderen Anlass: der Nitx de l’Art. So heißt die Kunstnacht in Felanitx, die stets im Rahmen des Patronatsfestes Sant Agustí abgehalten wird. Ihre 18. Ausgabe findet diesen Freitag, 23. August ab 20 Uhr statt.

Startpunkt der Nitx de l’Art ist die Casa de Cultura an der Plaça de Sa Font de Santa Margalida. Dort wird die Direktorin der Stiftung Miró Mallorca, Antònia Maria Perelló die Eröffnungsrede halten. Im Kulturhaus werden darüber hinaus zwei Ausstellungen zu sehen sein. Die erste Schau in der Sala Miquel Barceló enthält Werke von Marcos Vidal, der im vergangenen Jahr den Wettbewerb „Certamen de Artes Plásticas” der Gemeinde Felanitx gewann. Die zweite Ausstellung präsentiert die Werke der zwölf Finalisten des diesjährigen Wettbewerbs, für den 77 Werke eingesandt wurden. Der Name des Gewinners wird bei der Preisverleihung zu Beginn des Abends bekannt gegeben.

Die Nitx de l’Art hat allerdings weit mehr als das zu bieten. 200 Künstler präsentieren ihre Werke in 62 Räumlichkeiten, die alle in einem Faltblatt aufgeführt sind, das an zahlreichen Orten der Gemeinde ausliegt. Das Reizvolle dieses Events: Anders als bei der berühmten Nit de l’Art in Palma ist im offziellen Programm der Nit mit dem angehängten x der Bogen von der hohen Kunst bis hin zu lokalen Größen, vom Undergroundkünstler bis zum Freizeitmaler und Kunsthandwerker gespannt. Zu sehen sind ihre Werke in Galerien, Geschäften, Ateliers, Cafés.

Für die diesjährige Ausgabe der Kunstnacht hat sich die Gemeinde eine weitere Besonderheit ausgedacht. Dabei handelt es sich um eine „alternative Route”, wie es bei der Präsentation am vergangenen Montag hieß. Teil dieser Route sind sieben Orte, die das industrielle Gefüge der Gemeinde im Inselosten einst ausmachten. Die meisten Ausstellungsräume der Nitx de l’Art werden auch am Samstag, 24. August, von 19 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 25. August, von 10 bis 13 und 19 bis 22 Uhr geöffnet sein.