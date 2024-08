Mallorca – Traum-Urlaubsinsel mit einer einzigartigen Mischung aus Natur, Kultur, Gastronomie und Unterhaltung, Sehnsuchtsort der Deutschen, Urlaubsparadies für Millionen Sonnenhungrige.

Doch die Insel stößt seit Jahren an ihre Grenzen, sie will und muss sich verändern, um ihre Schönheit für Einheimische und Touristen zu bewahren. Für „Wunderschön“ taucht Judith Rakers ein in das wunderschöne Mallorca. Sie trifft Einheimische, Auswanderer und Prominente, die den Wandel der Insel spürbar machen. Mallorca, mehr denn je ein faszinierendes Reiseziel für Besucher aus der ganzen Welt, bietet traumhafte Strände mit kristallklarem Wasser und feinem Sand, malerische Dörfer, das Tramuntana-Gebirge mit spektakulären Landschaften für Wanderer und Naturliebhaber, mallorquinische Köstlichkeiten und ein pulsierendes Nachtleben mit Bars und Clubs. Viele Deutsche haben sich auf der Insel niedergelassen, darunter viele Berühmtheiten.

Auf ihrer Reise quer über die Insel erlebt Judith Rakers bei einer Wanderung das wunderschöne Tramuntana-Gebirge. Sie trifft Prominente wie Uwe Ochsenknecht und ihren Ex-Tagesschau-Kollegen Jan Hofer, die zur Lieblingsinsel der Deutschen eine besondere Beziehung haben. Bei einer Radtour mit Marcel Wüst lernt sie das Hinterland kennen.

Und als besonderes Highlight erkundet die Moderatorin, die das Magazin seit drei Jahren präsentiert und erst Anfang dieses Jahres ihren Abschied von der Tagesschau feierte, eine Meereshöhle vom Wasser aus. Traumhafte Landschaften, feine Sandstrände und viele spannende Geschichten – das alles ist zu sehen in „Wunderschön! Mallorca – Insel der Sehnsucht“ am Sonntag, 25. August, 2024 um 20.15 Uhr im NDR Fernsehen.