Mallorca Calling! Der deutsche Kult-DJ Paul Kalkbrenner wird bald zu Gast auf der Insel sein und auf einer bekannten Veranstaltungsreihe der Insel auflegen. Am Mittwoch, 1. Januar 2025, spielt der Berliner Techno-Pruduzent im Veranstaltungszentrum Son Amar vor den Toren der Inselhauptstadt. Los geht die Party mittags um 12 Uhr und soll bis Mitternacht dauern.

Wer das neue Jahr mit House und Techno-Sounds begrüßen will, kann jetzt schon online Tickets buchen. Dabei ist allerdings die günstigste Preiskategorie zu 29 Euro schon ausverkauft. Es gibt aber noch Eintrittskarten für 35 Euro, dabei sind bei der Ankunft bis 13 Uhr zwei Freigetränke inkludiert. Exklusiver geht es mit den VIP-Paketen, die rund 400 Euro kosten.

Im Sommer 2022 war Paul Kalkbrenner zum letzten Mal auf der Insel gewesen und hatte auf dem Origen-Festival in Palma de Mallorca gespielt. Dieses Mal kommt er zu der Danzû-Reihe, die schon seit einigen Jahren Partys mit Techno- und Elektromusik auf die Beine stellt. Diese finden meistens auf der Eventfinca Son Amar statt, die auf der Landstraße zwischen Palma de Mallorca und Sóller liegt.

Paul Kalkbrenner hatte 2008 seinen Durchbruch mit dem Film "Berlin Calling", er spielte nicht nur die Hauptrolle, sondern lieferte auch den gleichnamigen Soundtrack. Vor allem durch die Single "Sky and Sand", die er mit seinem Bruder Fritz Kalkbrenner aufgenommen hatte, dominierte er wochenlang die europäischen Charts. Der deutsche Techno-Liveact legt auch in anderen spanischen Städten auf, unter anderem in Barcelona und Madrid.