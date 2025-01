Mallorcas deutschsprachige Gemeinde hat ein neues Top-Event. Vergangenen Freitag, 24. Januar, hatte das Inselkino Premiere, und der Auftakt war ein voller Erfolg. 240 Gäste waren in die Sala Cridar in Palma gekommen. Mit anderen Worten: Die Veranstaltung war ausverkauft, es mussten sogar Besucher, die ohne vorherige Buchung vorbeikamen, abgewiesen werden.

Organisiert wird die neue Eventreihe von der Schauspielerin Tina Ruland und dem Unternehmer Thomas Pflaum, Co-Inhaber der Firma Mallorca Engel. „Es soll eine cineastische Party werden”, hatte Ruland vorab im MM-Interview gesagt. Und sie hatte nicht zu viel versprochen. Die Besucher wurden von der Schauspielerin persönlich mit einem Glas Cava empfangen. Und während in der Halle DJ David Gee auflegte, unterhielten sich draußen viele Anwesende angeregt bei Getränk und Imbiss, darunter die TV-Promis und Immobilienunternehmer Alex und Britt Jolig, die Schauspielerin und Filmproduzentin Tiana Pongs – und der Schauspieler Sven Martinek. Diesen Montag, 27. Januar, startet die elfte Staffel der ARD-Serie „Morden im Norden”, in der er als Kriminalhauptkommissar Finn Kiesewetter ermittelt. Seit einem Jahr ist er auf der Insel und verrät: „Ich bin ja eigentlich ein fleißiger Kinogänger, nur irgendwie hatte es sich hier nicht ergeben. Seit einem Jahr bin ich auf Mallorca und war nur einmal im Kino.” Umso größer war Martineks Lob an die Veranstalter: „Ich finde die Idee großartig, wie man sieht, gibt es hier ja ein riesengroßes deutsches Publikum. Sie haben alles richtig gemacht, und darauf können sie stolz sein.”

Dass die Organisation durchaus Nervensache war, verriet Tina Ruland im Talk vor der Filmvorführung. Denn mit das technisch wichtigste Stück des Abends, der Beamer, war auf dem Weg von Berlin nach Mallorca in Barcelona hängen geblieben. „Einen Plan B gab es nicht”, verriet die Schauspielerin. Sie und Thomas Pflaum konnten erst im letzten Moment aufatmen: Der Beamer kam am Tag der Premiere in Palma an.

Am Ende lief es wie am Schnürchen. Zwischen Musik und Film trat Ruland vors Publikum, holte auch Sven Martinek zum Gespräch ans Mikrofon und stellt schließlich Co-Veranstalter Thomas Pflaum vor. Zweifel am Gelingen des Inselkinos habe er nie gehabt, erzählte er. Denn als Finca-Manager sei er immer wieder von Kunden nach deutschsprachigen Filmveranstaltungen gefragt worden, die es auf Mallorca nur sehr sporadisch und selten gebe.

Danach hieß es „Film ab”. Die Wahl der Komödie „Alles Fifty Fifty" mit Laura Tonke, Moritz Bleibtreu und Valentin Thatenhorst erwies sich als Volltreffer. Rulands programmatische Linie – „Es soll ein Film sein, der Spaß macht, der gute Laune vermittelt, der ein schönes Gefühl hinterlässt. Wir möchten, dass die Menschen danach auch Lust haben, zu feiern und zu tanzen" – ging auf. Nach der von Lachern und Applaus begleiteten Vorführung legte DJ David Gee erneut auf.

Songwriter Willi Meyer resümierte begeistert: „Ich finde die Idee, deutsche Filme zu zeigen, wirklich toll. Und wie sich die Leute hier getroffen haben, das war einfach einmalig." Auch die Tina Ruland zeigte sich nach der Anspannung vor der Premiere erleichtert und glücklich und verriet: „Das war das erste Mal, dass ich moderiert habe." Thomas Pflaum ergänzte: „Ich bin sehr, sehr zufrieden. Und jetzt kommt die Party."

Das Inselkino wird dieses Jahr einmal im Monat immer an einem Freitag stattfinden. Die nächsten Events finden am 28. Februar mit „100 Things” und am 28. März mit „Willkommen bei den Hartmanns” ebenfalls in der Sala Cridar in Palma statt. Am 2. Mai steht dann „Manta, Manta – Zwoter Teil” auf dem Programm. In den Hauptrollen:Til Schweiger und – Tina Ruland. Informationen zu diesen und weiteren Terminen sowie die Tickets im Vorverkauf gibt es bei www.inselkino.com.