Das Kultur- und Gesundheitszentrum "Espai Buit" an der Plaça sa Drassana nahe des Ausgeh- und Flanierviertel "La Lonja" in Palma de Mallorca verwandelte sich am Donnerstagabend in eine musikalische Oase der Tiefenentspannung und Seelenheilung. Denn dort veranstaltete die US-amerikanische Musikerin Cumie Dunio ein Konzert, das neben dem auditiven Genuss mit seinen Klängen angeblich auch eine emotional wohltuende und heilerische Wirkung haben soll. Die Künstlerin sagte gegenüber MM: "Kristallschalen haben durch ihre Töne die Kraft, tief sitzende Energieblockaden zu lösen. Auch so mancher Hörer meiner Musik hat mir das bereits bestätigt. Doch liegt es in der Verantwortung der Audio-Konsumenten, diese energetische Arbeit, beispielsweise durch Meditation, fortzusetzen."

Die Konzertteilnehmer waren zum Mitsingen eines Mantras eingeladen An dem Abend begrüßte Dunio jeden der rund drei Dutzend Teilnehmer persönlich mit einer sanften, herzhaften Umarmung und freundlichen Worten. Sodann brachte sie das Publikum zusammen mit ihrer weiblichen Co-Musikerin und ihren Klängen in eine scheinbar höhere, sphärische Welt. Manche der Gäste machten es sich bequem und legte sich für eine tiefere Entspannung sogar auf einen Teppich auf den Boden. Um den Körper, den Geist und die Rede zu reinigen, waren die Teilnehmer dazu angehalten, gemeinsam das Mantra "Om Ah Hung" zu singen. Ähnliche Nachrichten "Musik ist ein starkes Heilmittel": Deva Premal und Miten im MM-Interview Klangschalen, eine Harfe und eine Schrutibox kamen zum Einsatz Bei dem New-Age-Konzert kamen ganz besondere Instrumente, die neben auditiven Erlebnissen auch die Fantasie ansprachen. So kam dabei etwa neben den Klangschalen das mit den Händen gespielte Blechklanginstrument Handpan, eine kleine, verträumte Harfe sowie eine Schrutibox zum Einsatz, die bei indischer Musik zur Erzeugung von Borduntönen benutzt wird. Dunio machte auch vom Harmonium Gebrauch, einem Oval (einer Art digitalen Handpan) sowie einer Quarzschale, mit der die Klänge des Meeresrauschens nachgeahmt wurden. Für die Künstlerin ist Mallorca ein außergewöhnlicher Ort Die amerikanische Weltmusikerin hat, wie sie MM erklärte, auch eine Ausbildung als Kundalini-Yoga-Lehrerin, wobei ihr esoterisches Wissen in die Musik mit hineinströmt. Sie pendelte lange Jahre zwischen New York, Barcelona und London, ist jedoch vor rund zehn Jahren in Sa Pobla auf Mallorca sesshaft geworden. Die Insel ist für Dunio ganz besonders und strahle eine spezielle Energie aus: "Mallorca hat eine lange Geschichte von Heilern und Mystikern, die seit Jahrtausenden auf die Insel kommen. Angeblich liegt der Grund dafür darin, dass es sich bei den Balearen um einige der weltweit wenigen Inselketten handelt, die aus Gestein und nicht aus Vulkanen besteht. Es heißt, dass es unter der Erde eine Menge Kristalle gibt, etwa im Substrat der Erde, die eine starke Wirkung auf den Menschen haben sollen." Kommendes Klangbad-Konzert findet in Sa Pobla statt Die Künstlerin hat in ihrer langjährigen musikalischen Laufbahn mit Musikern, Bands und Projekten wie dem Cirque du Soleil, U2, Carlos Núñez und Devakant zusammengearbeitet. Das nächste, wohltuende Konzert von Cumie Dunio findet am 14. Februar um 19.45 Uhr in Sa Pobla in der Inselmitte statt, der Eintritt hierfür liegt bei 25 Euro. (Ort: Terra Blava, Sa Pobla, Carrer Calvo Sotelo 30). Reservierungen unter: cumie@cumie.com oder per Whatsapp unter: +34 687 656 356