Flamenco der Extraklasse, von Gesang und Gitarre bis Tanz, präsentiert das Festival Paco de Lucía Mallorca, seit es im Jahr 2022 ins Leben gerufen wurde. Seine vierte Ausgabe ist vergangenen Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Organisatorin Soledad Bescós hat dieses Jahr kräftig aufgestockt: Mit sieben Veranstaltungen von Samstag, 8. März, bis Freitag, 14. März, hat sie das Programm nahezu verdoppelt.

Obendrein konnte Bescós eine besondere Präsentation des Festivals vorab verkünden: an der Lower Eastside in Manhattan, vor Vertretern der US-amerikanischen und spanischen Mediengruppen und verlesenen Mitgliedern der US-Society. Geschehen wird dies im Angel Orensanz Center, wo bereits Lady Gaga eine ihrer Welttourneen präsentiert hat. Am Ende wird es einen Cocktail geben, bei dem die Songwriterin Maria Hein, der Pianist Andrés Barrios, der Tänzer El Yiyo und der Sänger Kiki Morente mit ihren Musikern auftreten werden.

Womit auch schon einige Namen von Künstlern gefallen sind, die im März beim Festival in Palma auftreten werden. Dank großer Namen kann sich die Veranstaltungsreihe diesmal sogar den Luxus einer Vorpremiere und einer Premiere leisten. Erstere findet am 8. März im Auditorium von Palma statt. Auf der Bühne wird die Cantaora Estrella Morente stehen. Sie nimmt in ihrem Genre mittlerweile eine Sonderstellung ein, wie ihr 2010 verstorbener Vater, der legendäre Cantaor Enrique Morente. Die Karten für das Konzert sind für 30 bis 70 Euro bei auditoriumpalma.koobin.com erhältlich.

Die Premiere findet am nächsten Tag in Palmas Teatre Principal statt. Dort wird Carmen Linares auftreten. Die Sängerin, die 2022 mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis und 2023 mit einem Latin Grammy ausgezeichnet wurde, gilt als Grande Dame des Flamenco. Vor ihr wird die mallorquinische Liedermacherin Maria Hein die Bühne betreten. Tickets für 10 bis 45 Euro: teatreprincipal.koobin.com .

„Film ab” heißt es am 10. März im Teatre Municipal Xesc Forteza. Dort wird die Doku über eine Zusammenarbeit des Rappers C. Tangana mit dem Gitarristen Yerai Cortés gezeigt. Am Folgetag wird Cortés sein neues Konzertprogramm „Guitarra coral” vorstellen. Begleitet wird er von sechs „Palmeras” mit Gesang und rhythmischem Klatschen. Am 12. März wird sich der Gewinner des Festival-Stipendiums, das zum zweiten Mal vergeben wurde, im Teatre Xesc Forteza präsentieren. Ausgewählt wurde er von einer Jury, der diese Musikgrößen angehören: Bryan Adams, Al Di Meola John McLaughlin, Estrella Morente, Alejandro Sanz und die Tänzerin Sara Baras.

Einen Tag zuvor werden im Trui Teatre zwei Nachwuchskünstler des Flamencos im Trui Teatre zu Gast sein: der Tänzer El Yiyo, der gegenwärtig als einer der vielversprechendsten Bailaores gilt, und der Pianist Andrés Barrios, der unter anderem beim renommierten Festival Internacional del Cante de Las Minas als bester Instrumentalist ausgezeichnet wurde. Tickets für 38 und 43,50 Euro gibt es bei truiteatre.janto.es .

Am 14. März wird Kiki Morente, der jüngere Bruder von Estrella Morente, das Festival beschließen. Im Trui Teatre wird er sein neues Album „Azabache” vorstellen. Auch für dieses Konzert kosten die Tickets 38 und 43,50 Euro.