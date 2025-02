Mona Lisa XXL – Wie ein Mallorquiner das berühmteste Lächeln der Welt nach Miami brachte

Ein Lächeln, das seit Jahrhunderten fasziniert – jetzt in Übergröße: Der Künstler René Mäkelä von Mallorca hat in Miami das wohl spektakulärste Wandgemälde seiner Karriere vollendet. Mehr als 1000 Quadratmeter misst seine Version von Leonardos „Mona Lisa“, die seit Kurzem über der Flagler Street thront. Damit hat Mäkelä, nach Angaben seiner Agentur, einen Weltrekord aufgestellt: So gigantisch wurde das geheimnisvolle Antlitz der Renaissance-Ikone noch nie reproduziert.

Kunst als Stadtentwicklung – Miami erfindet sich neu

Hinter dem Megaprojekt steckt der Unternehmer Moishe Mana, eine Art moderner Kunstmäzen mit Ambitionen, Miami Downtown neu zu erfinden. Nachdem er bereits das einst heruntergekommene Viertel Wynwood in ein globales Kunstmekka verwandelte, will er nun das Zentrum der Stadt mit Kultur, Kulinarik und Kreativität füllen. Dazu hat er Mäkelä engagiert – und zwar nicht nur für die monumentale Mona. Insgesamt 15 riesige Wandbilder soll der Mallorquiner auf Gebäuden in Downtown Miami erschaffen.

Für Mäkelä, der bereits ein 40 Meter hohes Gebäude mit Vermeers „Mädchen mit dem Perlenohrring“ verzierte, ist der Auftrag eine besondere Ehre. „Miami ist die Wiege der zeitgenössischen Kunst, und ich wurde hier für eine Arbeit mit klassischen Werken ausgewählt – genau dieser Kontrast ist spannend“, sagt er. In einer Stadt, die sonst für moderne Kunst berühmt ist, setzt er auf alte Meister – aber eben im XXL-Format. Sein nächstes monumentales Werk ist bereits in Planung.

Vom TV-Drehbuch zur Kunst für Superstars

Der 45-Jährige hat sich mit seinem expressiven, oft popkulturell inspirierten Stil längst einen Namen gemacht. Prominente reißen sich um seine Werke: Von Madonna über Cara Delevingne bis zu Fußballstars wie Antoine Griezmann und Vinicius Jr. reicht seine Kundschaft. Sogar Papst Franziskus besitzt eine von Mäkeläs Arbeiten. In den USA hat er sich zudem eine treue Fangemeinde unter NBA- und NFL-Stars aufgebaut, darunter Cam Newton und Manny Machado.

Neben seinen Großprojekten in Miami arbeitet Mäkelä aktuell auch an Wandbildern für das neue Stadion des RCD Mallorca sowie an Kunstinstallationen für Luxushotels wie das Hard Rock Hotel Ibiza oder das Hyatt in New York. Sein Werdegang ist dabei so ungewöhnlich wie seine Kunst: Einst Drehbuchautor für spanische Prime-Time-Shows, entschied er sich, zu seinen Wurzeln zurückzukehren – nach Mallorca und zur Malerei. Nun malt er in Dimensionen, die selbst Da Vinci verblüfft hätten.