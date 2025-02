Ausverkauft bis auf den letzten Platz: Die Premiere des Inselkinos im vergangenen Januar war ein durchschlagender Erfolg. Gäste, die ohne Karte kamen, mussten sogar abgewiesen werden. Jetzt nähert sich die zweite Ausgabe der deutschsprachigen Eventreihe, die von der Schauspielerin Tina Ruland und dem Unternehmer Thomas Pflaum veranstaltet wird. Sie findet am Freitag, 28. Februar, wieder in der Veranstaltungshalle Sala Cridar im Polígono Son Castelló in Palma statt.

Auch dieses Mal erwartet das Publikum ein pralles Programm. Ab 17.30 Uhr legt diesmal nicht ein DJ, sondern eine DJane auf, und obendrein eine prominente: Gitta Saxx. 1989 wurde sie als "Playmate des Jahres" gefeiert, im Jahr 2000 zum "Playmate des Jahrhunderts" gekürt. Doch sie ist nicht nur als Model bekannt. Drei Bücher hat die Bestagerin veröffentlicht, betätigt sich als Fotografin und als Lifestyle- und Wellness-Expertin und war in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen. Saxx pendelte lange zwischen Berlin und Mallorca und lebt inzwischen ganz auf der Insel. Oder wie es ein SAT.1-Trailer kurz auf einen Nenner brachte: "Egal, ob sie Rouge oder Platten auflegt, mit Gitta ist immer was los." Neu im Programm: ein Live-Konzert. Ab 18.30 Uhr tritt die Singer-Songwriterin Meli Calviello, begleitet von einem Gitarristen, auf. Ihre Spezialität: akustische Popmusik. Im vergangenen Juli konnten man Calviello in Son Fusteret als Support des Songwriters James Blunt auf der Bühne erleben. Um 19.30 Uhr ist es dann Zeit für den Film-Talk mit Tina Ruland, ehe sich um 20 Uhr alle Augen auf die Leinwand richten. Gezeigt wird die "100 Things" aus dem Jahr 2018, eine Komödie von und mit Florian David Fitz, der gemeinsam mit Matthias Schweighöfer die Hauptrollen spielt. Die Geschichte dreht sich um die beiden besten Freunde Paul (Fitz) und Toni (Schweighöfer), die als erfolgreiche Geschäftspartner eine Digitalagentur führen. Während Paul der kreative Kopf ist, kümmert sich Toni um das Geschäftliche. Beide sind von Konsum und digitalen Geräten besessen. Nach einer durchzechten Nacht und einer hitzigen Diskussion über Materialismus gehen sie eine außergewöhnliche Wette ein: 100 Tage lang müssen sie auf all ihren Besitz verzichten. Jeden Tag dürfen sie sich nur einen Gegenstand zurückholen. Sie ziehen in ihre leere Wohnung ein und stehen buchstäblich nackt da. Tag für Tag müssen sie nun entscheiden, welche Dinge ihnen wirklich wichtig sind. Eine Hose? Ein Smartphone? Oder doch lieber ein Bett? Die Situation führt zu absurden und komischen Momenten, aber auch zu tiefgründigen Erkenntnissen über die wirklich bedeutenden Dinge im Leben. Während des Experiments werden ihre Freundschaft und ihre Geschäftsbeziehung auf eine harte Probe gestellt. Besonders als Lucy (Miriam Stein), eine attraktive Geschäftspartnerin, das ohnehin schon komplizierte Experiment zusätzlich erschwert. Der Film ist eine unterhaltsame Sozialsatire, die unseren Konsumwahn und die Abhängigkeit von materiellen Dingen kritisch, aber humorvoll hinterfragt. Er regt zum Nachdenken darüber an, was im Leben wirklich zählt und wie viel – oder wie wenig – man zum Glücklichsein braucht. Neben MM präsentiert nun auch die Drogeriemarktkette Müller das Inselkino. Für die Besucher der Eventreihe hat das einen ganz praktischen Nutzen. Ab dem dritten Kinoabend, der am Freitag, 28. März, mit dem Film "Willkommen bei den Hartmanns" – unter anderem mit Florian David Fitz, Senta Berger, Elyas M`Barek und Heiner Lauterbach als Darsteller – stattfindet, können die Eintrittskarten nicht mehr nur online vorab gebucht werden, sondern sind auch in allen Müller-Märkten auf Mallorca erhältlich. Für die Veranstaltung am 28. Februar gibt es die Tickets vorab für 21,86 und 24,58 Euro bei www.inselkino.com , ebenso alle weiteren Informationen.