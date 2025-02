Deutsches Kino auf Mallorca – das hat sich die neue Eventreihe "Inselkino" auf die Fahnen geschrieben. Nach der erfolgreichen Premiere im Januar findet diesen Freitag, 28. Februar, ab 17.30 Uhr in Palma de Mallorca die zweite Ausgabe des Inselkinos statt. Ort: Die Eventhalle Sala Cridar (Carrer Gremi de Boneters 12, Nave 31) im Gewerbegebiet Son Castelló. Die Schauspielerin Tina Ruland und der Unternehmer Thomas Pflaum haben die Reihe initiiert. Einmal im Monat zeigen sie deutschsprachige Filme auf Mallorca – unterhaltsame Streifen, die gute Laune machen, eingebettet in ein Event, das man als cineastische Party bezeichnen kann.

Um 20 Uhr läuft die Komödie "100 Dinge" von und mit Florian David Fitz. In dem Film spielen er und Matthias Schweighöfer die besten Freunde und Geschäftspartner Paul und Toni. Beide sind von Konsum und digitalen Geräten besessen und gehen eine außergewöhnliche Wette ein: 100 Tage lang müssen sie auf ihren gesamten Besitz verzichten, jeden Tag dürfen sie sich nur einen Gegenstand zurückholen. Das Experiment stellt ihre Freundschaft auf eine harte Probe, besonders als die attraktive Lucy (Miriam Stein) zwischen die Freunde tritt.

Neben Kino gibt es viel Musik. Am Anfang und Ende legt DJane Gitta Saxx auf. Und bevor Tina Ruland gegen 19.30 Uhr ihren Film-Talk macht, tritt um 18.30 Uhr die Sängerin Meli Calviello auf. Die 30-jährige Argentinierin mit der sanften, klaren Stimme lebt seit acht Jahren auf Mallorca. Das Live-Konzert beim Inselkino bietet der deutschsprachigen Community eine gute Gelegenheit, die Künstlerin kennenzulernen.

Seit acht Jahren lebt die 30-jährige Sängerin Meli Calviello auf Mallorca. Foto: plo

"Mit 14 oder 15 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen", erzählt sie. "Taylor Swift war damals meine Inspiration. Als sie noch Country-Musik machte, habe ich ihre Songs nachgespielt." Im Laufe der Jahre hat sich Calviellos Stil weiterentwickelt. "Meine Musik ist Pop, aber nicht so sehr Mainstream, sondern eher Folk-Pop, Indie", beschreibt sie ihren Sound.

Neben Swift nennt sie Coldplay, James Blunt und Ed Sheeran als Vorbilder. Mit Blunt verbindet sie ein besonderes Erlebnis: Vergangenen Sommer trat sie als Vorband bei seinem Konzert in Son Fusteret auf. "Es war eine wunderbare Erfahrung", sagt sie. "Wir haben Coverversionen gespielt, aber auch viele meiner eigenen Songs."

Der Weg von Buenos Aires nach Mallorca war für Calviello eine bewusste Entscheidung. "In Argentinien war es damals schwierig, sich der Musik zu widmen", erinnert sie sich. "Entweder war man ein Superstar oder konnte nicht von der Musik leben - dazwischen gab es nichts." Nach dem Studium von Musik und Fotografie wagte sie den Sprung nach Europa.

Mallorca war Liebe auf den ersten Blick. "Ich habe zwar auch in anderen Ländern gelebt – England, Schweden, ein paar Wochen in Deutschland – aber ich bin immer nach Mallorca zurückgekehrt", sagt sie. Beruflich ging es schnell bergauf, bereits zwei Monate nach ihrer Ankunft arbeitete sie als Musikerin. Heute singt und spielt Calviello regelmäßig in Fünf-Sterne-Hotels wie dem Sheraton, Zoëtry, Son Vida und Four Seasons. Besonders häufig wird sie für Hochzeiten gebucht.

Beim Inselkino tritt Calviello nicht allein und mit ihrer Gitarre auf, sondern zudem mit einem Gitarristen. "Er wird auch ein paar Backing-Vocals übernehmen, und wir werden wahrscheinlich außerdem Backing-Tracks verwenden, um den Sound etwas zu verstärken." Neben Coverversionen schreibt sie auch eigene Songs - auf Spanisch. "Es ist einfacher für mich, auf Spanisch zu schreiben", erklärt sie. "Und auf Englisch gibt es schon so viel Musik in meinem Stil. Da kann ich mich auf Spanisch ein bisschen mehr abheben."

Auch bei Coverversionen legt Calviello Wert auf ihren eigenen Stil. "Normalerweise singe ich nichts, das dem Original ähnelt", erzählt sie. "Ich höre mir verschiedene Coverversionen an und entwickle dann meine eigene Interpretation." Selbst einen Hit wie "Shallow" von Lady Gaga passt sie an ihren Stil an: "Ich möchte nicht so schreien wie Lady Gaga und passe den Song so an, dass er zu mir passt und meine Stimme gut zur Geltung kommt."

Wer Calviello und das Inselkino Mallorca nicht verpassen will, kann Eintrittskarten für 21,86 und 24,58 Euro auf www.inselkino.com erwerben. Auf der Website sowie in unserem Mallorca-Magazin-Eventkalender gibt es auch Infos zu den künftigen Events - das Nächste findet am Freitag, 28. März, mit dem Film "Willkommen bei den Hartmanns" statt.