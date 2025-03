Volles Haus, beste Stimmung beim Inselkino, das von MM präsentiert wird: Die zweite Ausgabe der deutschsprachigen Evenreihe knüpfte am letzten Februartag mühelos an die Premiere im Januar an. Schauspielerin und Mitinitiatorin Tina Ruland begrüßte die Gäste persönlich und reichte ihnen ein Willkommensgetränk. Für das leibliche Wohl sorgten ein Foodtruck vor der Sala Cridar in Palma, der knallrote Popcornwagen von Co-Veranstalter Thomas Pflaum im Eingangsbereich und die Bar im Saal.

Drinnen begann der Abend musikalisch. Zuerst legte Fotomodell und Fotografin Gitta Saxx als DJane auf, dann begeisterten Sängerin Meli Calviello und ihr Partner an Gitarre und Klavier das Publikum mit Covers bekannter Popsongs und eigenen Stücken. Ähnliche Nachrichten Deutsches Kino auf Mallorca: So feiern Film-Leute und Residenten eine neue Serie Mehr ähnliche Nachrichten Es folgte die Talkrunde mit Tina Ruland, die einen Überraschungsgast präsentierte: Jörg Dahlmann, ehemaliger Fußballkommentator bei Sky. Der Wahlmallorquiner hatte gerade drei Wochen Zeit, sein Ausscheiden aus dem Dschungelcamp zu verdauen – länger wäre er gerne geblieben. „Ich wollte Schlangen, Ratten, Skorpione, ich wollte alles, ich hatte keine Angst. Ich bin ja auch Bungee gesprungen“, erzählte er im Gespräch mit Ruland, die selbst drei Staffeln zuvor bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilgenommen hatte. Gleich zu Beginn fragte Dahlmann ins Publikum, wer nichts vom Dschungelcamp halte. Einige Hände gingen hoch, was allgemeines Gelächter auslöste. Ruland glänzte erneut als Moderatorin, als hätte sie diesen Job schon immer ausgeübt. Doch sie verriet: „Ich mache das beim Inselkino nun zum zweiten Mal, und es macht mir richtig Spaß.“ Mit der Frage, was Dahlmann im Dschungelcamp am meisten vermisst habe – seine Freundin Claudia und das Ausschlafen – leitete sie elegant zum Film des Abends über: „100 Dinge“. Die Komödie dreht sich ebenfalls um Verzicht: Zwei Freunde, Geschäftspartner und Rivalen wetten, 100 Tage lang auf ihren gesamten Besitz zu verzichten. Jeden Tag dürfen sie nur einen Gegenstand zurückholen. Dabei nähern sie sich zunehmend einer Erkenntnis: Es gibt Wichtigeres im Leben als Erfolg und Karriere. Songwriter Willi Meyer, der im Publikum saß, kommentierte: „Es ist schon verrückt, wie viele tolle Filme es gibt!“ Das nächste Inselkino findet am Freitag, 28. März, statt. Gezeigt wird „Willkommen bei den Hartmanns“. Weitere Informationen zu diesem und anderen Inselkino-Events gibt es auf www. inselkino.com.