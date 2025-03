Kunst in Sóller: So startet das Jugendstilmuseum Can Prunera in die neue Saison

Dieses Jahr begibt sich das Jugendstilmuseum Can Prunera in Sóller auf neue Wege. Am kommenden Samstag, dem 8. März, öffnet das architektonische Juwel nach einer Neuausrichtung wieder seine Pforten. Unter neuer Leitung entwickelt sich Can Prunera zu einem umfassenden Zentrum für Kunst, Kreativität und Denken, in dem Architektur, zeitgenössische Kunst und ein vielfältiges Kulturprogramm für alle Altersgruppen vereint werden.

Die neuen Direktoren Miquel Rullán und José Vicens, beide gebürtige Sollerics, haben das Erbe der Gründer Pere Serra, Javier Mayol und Vicenç Sastre übernommen. Ihr Ziel: die Geschichte des Can Prunera bewahren, die Verbindung zu Sóller aufrechterhalten und das Jugendstilmuseum zu einem kulturellen Referenzzentrum im Mittelmeerraum entwickeln. Miró, Toulouse-Lautrec, Picasso Besucher können weiterhin die Jugendstilarchitektur und die kunsthandwerklichen Elemente bewundern, die dieses prachtvolle Gebäude prägen – darunter Tischlerarbeiten, Glaskunst, Töpferei, Schmiedekunst, Skulpturen und Malerei. Die Kunstsammlung umfasst Werke großer Meister des 19. und 20. Jahrhunderts wie Joan Miró, Henri Toulouse-Lautrec, Miquel Barceló und Pablo Picasso. Ein besonderes Highlight ist der Skulpturengarten im Außenbereich des Hauses. Erster Blick auf die Installation von Irene Fernández. Öffentlich gezeigt wird sie ab 8. März. In der neuen Phase präsentiert Can Prunera ein starkes Bildungsangebot und ein außergewöhnliches Kulturprogramm mit Zyklen klassischer und zeitgenössischer Musik, Kreativworkshops mit lokalen Künstlern, kulturellen und ethnografischen Routen sowie Vorträgen und Denkkursen. Der Museumsshop wurde komplett neu konzipiert, um mit lokalen Handwerkern und Künstlern zusammenzuarbeiten, und bietet eigene Kollektionen von Keramik, Schmuck und Papierwaren an. Am Eröffnungstag wird die Kunstinstallation „Las islas de la curiosidad” (Die Inseln der Neugier) eingeweiht – eine dem Spiel und der Kreativität gewidmete Intervention, die von der Architektin und Musikwissenschaftlerin Irene Fernández konzipiert wurde und sich hauptsächlich an Familien und Schulen richtet. Fernández hat auf 450 Quadratmetern einen spielerischen, immersiven und sensorischen Lernraum geschaffen, der auf Mallorca einzigartig ist. Am Samstag findet um 17.00 Uhr ein Workshop für Familien statt. Die Plätze sind begrenzt und kosten sieben Euro pro Person. Interessierte können sich per E-Mail an educació@canprunera.com anmelden. Can Prunera ist dienstags bis donnerstags von 10 bis 19 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 20 Uhr sowie sonntags von 10 bis 14.30 Uhr geöffnet. Montags bliebt das Haus im Carrer de sa Lluna 86-90 geschlossen. Info: www.canprunera.com.