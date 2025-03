Am Mittwoch, 26. März, veranstaltet die Stiftung Madina Mayurqa ein Benefizkonzert des Coro Festival Cap Rocat zugunsten der Vereinigung ELA Balears. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Pfarrkirche Santa Creu in Palma. Aufgeführt werden berühmte Opernstücke von Verdi, Massenet, Puccini und Mascagni. Die Leitung hat Joan Company, begleitet wird der Chor vom Pianisten Jesús López.

Das Konzert soll auf die ALS-Erkrankung aufmerksam machen, eine Krankheit des zentralen Nervensystems, die zu einem körperlichen Verfall führt. Der Erlös kommt den mehr als 50 ALS-Patienten auf den Balearen zugute, die durch Begleitung, Atem- und Logopädie unterstützt und psychologisch betreut werden. Der 2023 gegründete Chor hat mit Opernstars wie Sondra Radvanovsky, Elina Garanca und Jonas Kaufmann zusammengearbeitet. Karten für 30 Euro: ticketib.com . Spenden kann man auf das Konto ES69 0182 2368 35 020301903 per Bizum-Code 11443 überweisen.