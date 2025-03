Ein Thriller kommt den "Ratten auf die Spur": Und wird demnächst in Campos vorgestellt

Treuen Lesern wird er längst aufgefallen sein: Schon wiederholt hat Christian Sünderwald als Gastkolumnist im MM-Forum der Printausgabe und auch online tiefgründige Texte etwa über das feuchtfröhliche Treiben am Ballermann oder über die Stille der Insel in den Wintermonaten verfasst. Es handelt sich um ausgefeilte Essays von hoher Nachdenklichkeit und subtilem Wortwitz.

Der Publizist und Architektur-Fotograf, der in Palma und Chemnitz zugleich zu Hause ist, betrachtet durch das Objektiv seiner Kamera die Zeichen der Vergänglichkeit der Welt und des Daseins – und entdeckt dabei scheinbar verborgene Zyklen. Sünderwalds Aufnahmen von ruinösen Gebäuden und „Lost Places” sprechen geradezu Bände. Ebenso wortgewaltig wie seine Fotos sind Sünderwalds prosaische Betrachtungen über das Geschehen in Zeit und Gesellschaft, die er in seiner Essay-Sammlung mit dem doppeldeutigen Titel „Denken kann man sich schenken” herausgegeben hat.

So recht ausgelastet mit dieser ganzen Welt an geradezu philosophischen Gedanken scheint Christian Sünderwald indes nicht zu sein. Denn jüngst legte er seinen Roman „Die Spur der Ratten” vor. Es handelt sich um einen 598 Seiten starken Thriller, in dem der Autor die Vergangenheit mit der Gegenwart in Kontakt bringt.

Historischer Hintergrund

Die „Ruta de las ratas” gilt bekanntlich als der Fluchtweg, auf dem sich Nazis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs über Italien und Spanien in Lateinamerika in Sicherheit brachten, mitunter samt Gold aus höchst dubiosen Quellen, und nicht selten beschützt von Amtsträgern im Vatikan. Sünderwald verstrickt seine Akteure, gewiefte Schatzsucher, in tückische Abenteuer, bringt sie gar in Lebensgefahr. Mehr wird nicht verraten, außer dass auch Mallorca eine Rolle spielt.

Christian Sünderwald präsentiert sein Werk an diesem Montag, 17. März, um 17 Uhr bei Campos. Ort: Das Kulturzentrum der Vereinigung Schlaraffia, Carrer Son Toni Amer, km 2. Preis 25 Euro inklusive Buffet vom Gastro-Unternehmen „Wiener Wohnzimmer”. Anmeldung erbeten unter suenderwald.christian@gmail.com