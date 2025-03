Seit mehr als 40 Jahren on the road: Die Celtas Cortos wollen Mallorca rocken –  mit Orchester

Wenn die Celtas Cortos auf der Bühne stehen, geht die Post ab. Besser gesagt, el correo. Denn die Folkrock-Band hat ihre Ursprünge in Valladolid, ihre Musiker sind Spanier, ihre Texte sind spanisch. Doch ihre Musik orientiert sich am Rock der angelsächsischen Art, durchsetzt von Elementen der keltischen Folkmusik.

Derzeit befindet sich die Band mit ihrem Sänger und Frontman Jesús Cifuentes – kurz Cifu – auf ihrer Spanientournee, die mit „Solos ante el peligro” (Allein im Angesicht der Gefahr) überschrieben ist. Am Sonntag, 16. März, macht die Gruppe Station auf Mallorca. Auf der Insel tritt sie um 19 Uhr im Auditorium von Palma auf.

Auf ihrer Tour präsentieren die Celtas Cortos ihr jüngstes Album „El mundo del revés” (Die umgekehrte Welt), das sie im vergangenen Jahr veröffentlicht haben. Und dies tun sie in einem Format, in dem man sie noch nie zuvor erleben konnte: Sie treten mit Sinfonieorchester auf. Neben den Songs ihres neuen Albums gehören zum Repertoire des Konzerts auch die größten und wichtigsten Hits ihrer Karriere. Mehr als 40 Jahre on the road, Tausende von Konzerten und über zwei Millionen verkaufter Tonträger machen Celtas Cortos zu einer der bedeutendsten und kommerziell erfolgreichsten Bands Spaniens.

Das Konzert der Gruppe im Auditorium von Palma dauert ungefähr zwei Stunden. Die Tickets schlagen mit 40 und 45 Euro zu Buche und sind online bei auditoriumpalma.koobin.com sowie an der Theaterkasse erhältlich.