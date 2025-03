Wein und Musik vom Feinsten: Klassikkonzert und Weinverkostung in Mallorca-Bodega

Musik und Wein harmonieren perfekt. Der beste Beweis: Die Konzerte bei Macià Batle. Seit vielen Jahren laden die renommierte Weinkellerei und MM dazu nach Santa Maria del Camí. Und zwar immer wieder sonntags um 12 Uhr. Diese Mischung aus erlesenen Tropfen und hochkarätiger Kammermusik ist sehr beliebt. Die meisten Veranstaltungen sind spätestens eine Woche vorher schon ausgebucht. Das gilt auch für den diesjährigen Auftakt am 23. März. Offen ist nur noch die Warteliste.

Auch in diesem Jahr sind die Konzerte wieder Teil der Reihe Mallorca Me Suena, deren Leiterin die Violinistin Nina Heidenreich ist. Die Musikerin tritt bei der ersten Veranstaltung selbst vor das Publikum, zusammen mit dem Pianisten Antonio Ortiz, der Bratschistin Hanga Fehér, dem Cellisten Emmanuel Bleuse und dem Kontrabassisten Martin Gregg. Das Programm trägt den Titel „La Trucha”, zu Deutsch: „Die Forelle”. Denn neben Werken von Joseph Haydn und Gioachino Rossini erklingt das berühmte Forellenquintett von Franz Schubert – so benannt nach dem Lied „Die Forelle” des österreichischen Komponisten. Die Melodie liegt einem Satz dieses Quintetts zugrunde.

„Ein Klavier, vier Hände” lautet das Motto am 13. April. An diesem Tag ist das Pleyel-Klavierduo aus Wien zu Gast. Es besteht aus den Pianistinnen Christine David und Stefanie Timoschek. Sie werden Werke von Ignaz Pleyel, Franz Schubert, Johannes Brahms und Moritz Moszkowski spielen.

Rein mallorquinisch ist das Konzert am 11. Mai. Das betrifft sowohl die Interpreten wie auch den Komponisten. Die Erstgenannten sind die Sopranistin Marta Bauzà und der Pianist Jesús López Blanco. Bauzà ist eine der großen Stimmen Mallorcas. Die Sopranistin sang an Häusern wie der Oper in Strasbourg, dem Palau de la Música Catalana in Barcelona, dem Teatro Real in Madrid und dem Teatro alla Scala in Mailand. Mit López hat sie Werke des mallorquinischen Komponisten Miquel Capllonch (1861-1935) eingespielt. Das Doppelalbum mit dem Titel Doppelalbum „Lo que diu una cançó” werden sie bei Macià Batle präsentieren.

Marta Bauzà kommt aus Pollença. Auch Capllonch stammte aus diesem Ort und lebte mehr als 25 Jahre in Deutschland. Als Pianist unterrichtete er Mitglieder der preußischen und sächsischen Königsfamilien und gab Konzerte für Kaiser Wilhelm II. Zudem pflegte er Freundschaften mit bedeutenden Persönlichkeiten der Musikwelt, darunter Clara Schumann und Anton Rubinstein.

Die Konzerte bei Macià Batle kommen der mallorquinischen Kinderhilfsorganisation Amics de la Infància zugute. Seit 1996 fördert die Vereinigung Projekte auf Mallorca und in der Dritten Welt, die sich um Kinder kümmern, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind.

Alle drei Veranstaltungen beginnen um 12 Uhr. Der Eintritt beträgt 25 Euro, Karten können bei Macià Batle (971-140014) und Mallorca Me Suena (695-266179; Telefon/WhatsApp) reserviert werden.

Ein weiteres Konzert wird es am Samstag, 26. April, um 19 Uhr in der Fundació Miró Mallorca in Palmas Vorort Cala Major geben. Die Musiker: Nina Heidenreich (Violine), Iñaki Crespo Calot (Violine), Hanga Fehér (Viola) und Llorenç Rosal (Violoncello). Das Quartett wird Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Michael Ziehrer, Antonin Dvorak, Franz Schubert, Pietro Mascagni und Joseph Haydn interpretieren. Im Eintrittspreis von 25 Euro ist ein Besuch der Miró-Stiftung vor dem Konzert inbegriffen. Nach dem Konzert laden die Veranstalter auf einen Drink mit den Musikern im Garten ein. Reservierungen werden unter 695-266179 (Telefon/WhatsApp) entgegengenommen. (mb)