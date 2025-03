Großes Kunst-Event auf Mallorca: Das erwartet Sie beim Art Palma Brunch

Der vorletzte Samstag im März ist in Mallorcas Kunstszene ein fester Termin. Dieses Jahr fällt er auf den 22. März. An diesem Tag eröffnet der Galeristenverband Art Palma Contemporani die Frühjahrssaison mit Vernissagen von 11 bis 14 Uhr. Die Veranstaltung heißt Art Palma Brunch, weil sie ursprünglich mit einem Brunch verbunden war. Heute gibt es diesen höchstens noch in Ansätzen, da sich manche Besucher zu sehr auf Essen und Trinken konzentrierten und weniger auf die Kunst. Dennoch hat sich der Art Palma Brunch in den 19 Jahren seines Bestehens als eines der wichtigsten Ereignisse zeitgenössischer Kunst auf Mallorca etabliert.

Der Brunch gilt als kleiner Bruder der Nit de l’Art im September. Veranstalter sind die zwölf Galerien des Verbands Art Palma Contemporani: Aba Art Lab, Baró, CCA Andratx, Fermay, Florit/Florit, Kewenig Palma, La Bibi-Reus, Maior, Pelaires, Pep Llabrés Art Contemporani, Xavier Fiol und 6a Taller y Galería.

Die Liste zeigt Veränderungen im Verband: La Bibi und Fran Reus haben fusioniert. Reus schloss seine Galerie am Paseo Mallorca und nutzt vorübergehend die Räume von La Bibi in Establiments, bis die neue, über 500 Quadratmeter große, gemeinsam Galerie im Carrer Sant Miquel eröffnet. L21 ist ausgetreten, Florit/Florit kam hinzu, und 6a Taller y Galería ist nun offizielles Mitglied. Insgesamt zeigen die Galerien Werke von mehr als 60 Künstlern – von der Insel, vom spanischen Festland und aus dem Ausland. Kewenig präsentiert erstmals in Spanien Arbeiten von Pola Sieverding. Die Foto- und Videokünstlerin untersucht in ihrer Serie „Hermaphrodite” (2020–2022) mit sinnlichen Aufnahmen von Austern die fließende und mehrdeutige Natur von Geschlecht und Gender.

Das CCA Andratx eröffnet bereits am Freitag, 21. März, von 18 bis 21 Uhr eine Gruppenausstellung mit Werken von 18 Künstlern aus Mallorca und Barcelona. Die Galería Maior in Pollença veranstaltet ihren Art Brunch am Samstag- und Sonntagvormittag mit Arbeiten des valencianischen Künstlers Juan Olivares.

Wie schon bei der Nit de l’Art im September beteiligt sich auch das Nivia Born Boutique Hotel in Palma. Es zeigt in Kooperation mit der Kunsthochschule ADEMA Werke von Óscar González und Martina Pinosa. Weitere Arbeiten von Studenten sind ab Montag, 24. März, in der Fundació Barceló in Palma zu sehen.

Auch Museen sind Teil des Programms. Allen voran das Casal Solleric, das ebenfalls zwei Ausstellungen eröffnet, darunter in Zusammenarbeit mit dem Museo Nacional Thyssen-Bornemisza die Schau „Peter Halley en España“. Im Museum Es Baluard in Palma de Mallorca ist bis 15 Uhr der Eintritt frei. Weitere Zentren sind die Fundació Miró Mallorca, das Museu Fundación Juan March, der Espai Cor, Caixa Forum, die Misericòrdia sowie in Pollença das Kunstmuseum der Gemeinde.