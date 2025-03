Endlich! Diese weltbekannte Pop-Ikone kommt nach Mallorca

Das Port Adriano Music Festival hat die ersten Pop-Rock-Legenden bekanntgegeben, die im Sommer in dem Nobelhafen in der Gemeinde Calvià auf Mallorca das Publikum beglücken werden. Am Samstag, 16. August, wird Bonnie Tyler dort auftreten.

Die Waliser Sängerin mit der markanten Reibeisenstimme hat sich mit den Hits „It's a Heartache", „Total Eclipse of the Heart" und „Holding Out for a Heroe" in die Musikgeschichte eingeschrieben. Tickets gint es für 45 bis 120 Euro unter portadrianomusic.es. Bonny Tylers rauchige Stimme entstand durch beschädigte Stimmbänder: 1977 folgte sie nach einer OP nicht der Anweisung ihres Arztes. Sie sollte für eine bestimmte Zeit nicht zu sprechen. Da sie das nicht konnte, wurde wurde ihre Stimme so rau, dass sie glaubte, ihre Karriere im Musikgeschäft beenden zu müssen. Tatsächlich ist diese jedoch zu ihrem Markenzeichen geworden. Bereits am Freitag, 1. August, tritt in Port Adriano die spanische Rockband Los Secretos auf, die ihre Karriere 1978 unter dem Namen Tos (Husten) begann. Die Tickets kosten 40 bis 75 Euro.