Showtime mit Schauspieler, Fotomodel und Finca-Koch: So startet "Music & Talk" in den Frühling

Der Mallorca-Winter ist zu Ende, und damit auch die Pause, die viele Veranstaltungsreihen in dieser Jahreszeit einlegen. Eine davon ist "Music & Talk". Vier dieser Events hat Songwriter Willi Meyer für das Frühjahr plus Juni angekündigt – jeweils am letzten Mittwoch des Monats. Mithin ist an diesem Mittwoch, 26. März, erstmals wieder Showtime – im Château Vino de la Isla, das auf Höhe von Algaida an der Schnellstraße Palma-Manacor (Ausfahrt 20) liegt.

Den Beginn hat Meyer vorgezogen: "Diesmal fangen wir um 19.30 Uhr an – zirka. Aber auf keinen Fall erst um 20.30 Uhr!" Das Château Vino de la Isla, ein beliebter Ort zum Verkosten von Weinen samt gläserner Weinmanufaktur, wird die Besucher von "Music & Talk" mit einem Begrüßungsdrink empfangen. Der Songwriter kommt wie gewohnt in Begleitung seiner Band. Ladys first: Mit dabei sind die Geigerin Soriana Ivaniv, die Schlagzeugerin Patti Ballinas und die Sängerin Silke Hamann. Brahm Heidl spielt den Bass, Richard Vinton die Keyboards und HDR die E-Gitarre.

Schauspieler Sven Martinek ist bei dem Event persönlich zugegen.

Zur Tradition gehört es, dass Meyer in seiner Show Gäste auf die Bühne holt, um mit ihnen zu talken und – je nach Person – zusammen Musik zu machen. Am prominentesten ist Sven Martinek. Bekannt wurde der Schauspieler durch die RTL-Actionserie "Der Clown" und die ZDF-Serie "Die Spezialisten: Kripo Rhein-Main". Seit 2011 ermittelt er als Kriminalhauptkommissar Finn Kiesewetter in der ARD-Serie "Morden im Norden". Derzeit läuft die elfte Staffel, die zwölfte ist bereits abgedreht. Nach Ostern geht es weiter, dann werden ein "Morden im Norden" im Spielfilmformat und die 13. Staffel gedreht. Und das ist nicht das Einzige, worüber er etwas erzählen kann. Denn Martinek steht nicht nur vor der Kamera, sondern unterstützt auch andere Menschen als Coach und Mentaltrainer. Und Musik kann er auch: "Sven wird wahrscheinlich einen Song mit uns singen", verrät Meyer vorab.

Schauspielerin und Fotomodell Emilia wird bei dem Event Schlagzeug spielen.

Ebenfalls auf der Gästeliste: Emilia, Fotomodell und Drummerin. "Sie hat vor einigen Jahren Russland verlassen und lebt nun auf Mallorca", erzählt Meyer und kündigt an: "Sie wird am 26. März mit Sicherheit bei mindestens einem Titel Schlagzeug spielen." Die Kunst von Julius Zappe ist das Kochen – nicht im Restaurant, sondern auf privaten Fincas. Sein Motto nicht nur am Herd: "Es sind immer wieder die Nuancen, die das Leben so lebenswert machen." Bei "Music & Talk" wird er sein Buch mit ausgefallenen Rezepten vorstellen und erzählen, was er als Privatkoch eigentlich macht.

Der Finca-Koch Julius Zappe wird sein neues Buch vorstellen.

Angesichts seiner Gäste und seiner Musik sagt Meyer: "Ich bin gespannt, ob der Start ins neue Jahr genauso super wird, wie die zweite Hälfte im vergangenen Jahr war. Die letzten drei oder vier Male hatten wir ausverkauftes Haus." Der Einlass ist ab 18 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro per E-Mail (tickets@adiovisionpalma.com).