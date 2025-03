Anna Netrebko, Pretty Yende und Maxim Vengerov bei der diesjährigen Ausgabe des Festival Cap Rocat

Vom 1. bis 3. August 2025 kehrt das Festival Cap Rocat nach Mallorca zurück und bietet ein einzigartiges musikalisches Erlebnis in der eindrucksvollen Kulisse des Hotel Cap Rocat, einer restaurierten Festung direkt am Meer. Initiiert von Antonio Obrador und organisiert von der Fundación Madina Mayurqa, zieht das Festival Liebhaber klassischer Musik aus der ganzen Welt an.

Der Auftakt am 1. August steht ganz im Zeichen der südafrikanischen Sopranistin Pretty Yende, die unter der Leitung des italienischen Dirigenten Riccardo Frizza mit einer Gala beeindruckt, in der sie bedeutende Opernrollen zum Leben erweckt. Am 2. August wird der legendäre Maxim Vengerov das Publikum in einem intimen Rezital verzaubern. Gemeinsam mit der Pianistin Evgenia Startseva präsentiert er Meisterwerke von Schostakowitsch, Schubert und Brahms. Den glanzvollen Abschluss des Festivals bildet am 3. August die Konzertversion von Verdis "Nabucco". In der Rolle der Abigaille gibt die gefeierte Anna Netrebko ihr spanisches Debüt in dieser anspruchsvollen Partie, begleitet von einem herausragenden Ensemble und dem Sinfonieorchester der Balearischen Inseln, dirigiert von Pablo Mielgo. Das Festival setzt nicht nur auf musikalische Exzellenz, sondern auch auf ein starkes soziales Engagement. Ein Highlight ist die Pretty Yende Masterclass, die jungen spanischen Talenten die Gelegenheit gibt, von einer der führenden Opernstimmen der Gegenwart zu lernen. Darüber hinaus veranstaltet der Festivalchor Cap Rocat ein Benefizkonzert zugunsten der Organisation ELA Balears. Mit dem Ziel, die klassische Musik einem breiten Publikum zugänglich zu machen, bietet das Festival 2025 zudem einen 10-Prozent-Rabatt auf Tickets für alle Mallorca-Bewohner. Tickets für das Festival sind ab dem 26. März 2025 auf festivalcaprocat.com erhältlich. Ein unverzichtbares Ereignis für Musikliebhaber und Kulturinteressierte.