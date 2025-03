Klappe und Action: Das Inselkino Mallorca mit Schauspielerin Tina Ruland geht in die dritte Runde

Einmal im Monat, immer an einem Freitag, zeigt das Inselkino auf Mallorca einen deutschen Film. Das dritte Event findet am 28. März in der Sala Cridar im Gewerbegebiet Son Castelló in Palma statt. Die Schauspielerin Tina Ruland und der Unternehmer Thomas Pflaum haben die Reihe ins Leben gerufen. Sie wollen ihren Gästen einen Abend voller guter Laune, Musik und Unterhaltung bieten – eine "cineastische Party", wie Ruland sagt. Die ersten beiden Veranstaltungen waren ausgebucht.

Der Film selbst sorgt für gute Stimmung. Er solle Spaß machen und ein schönes Gefühl hinterlassen, erklärt Ruland. "Wir möchten, dass die Menschen danach Lust haben, zu feiern und zu tanzen. Sie sollen danach nicht bedröppelt dasitzen." Bei "Willkommen bei den Hartmanns" wird das garantiert nicht passieren. Der Film erzählt von der Familie Hartmann, deren Mutter Angelika (Senta Berger) beschließt, einen Asylsuchenden aufzunehmen. Diallo (Eric Kabongo) aus Nigeria zieht ein, was zu komischen und nachdenklichen Situationen führt. Der Vater Richard (Heiner Lauterbach) ist wenig begeistert. Als die erwachsenen Kinder Sophie und Philipp (Palina Rojinski und Florian David Fitz) samt Enkel Basti einziehen, ist das Chaos perfekt. Vor dem Kinospektakel wird den Zuschauern eine spektakuläre Feuershow geboten – vielleicht bei den derzeitigen Temperaturen auf Mallorca genau das Richtige. DJ-Klänge und eine Feuer-Akrobatik-Show runden den Kinoabend ab Der Film behandelt die Flüchtlingsthematik humorvoll und nachdenklich. In Deutschland gewann er mehrere Auszeichnungen, darunter der Deutsche Filmpreis als "Besucherstärkster Film". Der Abend beginnt um 17 Uhr mit Einlass. Ab 17.30 legt DJane Gitta Saxx auf. Gegen 19.30 hält Tina Ruland ihren Filmtalk, nachdem sie die Besucher mit einem Getränk begrüßt hat. Draußen können die Gäste am Foodtruck Tapas genießen und die "Authentic Fireshow" von Tobias Okami bestaunen. Ab 20 Uhr heißt es "Film ab". Danach legt Gitta Saxx erneut Musik zum Tanzen auf. Die Karten kosten 19,50 Euro plus Vorverkaufsgebühr und sind online bei www.inselkino.com oder in den Müller-Drogeriemärkten der Insel erhältlich. Müller und MM präsentieren die Eventreihe.