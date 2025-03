Auf Mallorca bei "Music & Talk": Schauspielstar Sven Martinek im MM-Interview

Showtime am 26. März bei Willi Meyers "Music & Talk"! Prominenter Gast: Sven Martinek. Der "Morden im Norden"-Star im MM-Interview:

Mallorca Magazin: Herr Martinek, am Mittwoch, 26. März, sind Sie zu Gast bei „Music & Talk”. Ihr Gastgeber, Willi Meyer, hat angedeutet, dass Sie eventuell etwas singen werden.

Sven Martinek: Das stimmt. Wir probieren gerade einen Song aus, den Willi geschrieben hat. Wenn ich am Freitag wieder auf Mallorca bin, machen wir ein paar Proben.

MM: Wie kam es dazu?

Martinek: Wir haben in Miami für das „Traumschiff” gedreht, was sehr laut war. Deshalb musste ich synchronisieren. Bei der Suche nach einem Synchronstudio auf Mallorca kamen wir auf den Willi Meyer. Willi meinte: „Du hast eine interessante Stimme, hast du nicht Lust, bei ,Music & Talk’ mitzumachen? Vielleicht kannst du auch was singen.” Er schickte mir den Song, und jetzt übe ich fleißig.

MM: Derzeit läuft in der ARD die 11. Staffel von „Morden im Norden”. Sind die nächsten Episoden mit Ihnen als Kriminalhauptkommissar Finn Kiesewetter schon in der Mache?

Martinek: Die 12. Staffel ist jetzt in der Postproduktion. Wir bereiten jetzt die 13. Staffel vor und beginnen im April mit dem Drehen. Dieses Jahr drehen wir auch einen zweiten Spielfilm von „Morden im Norden” – der erste lief vorletztes Jahr sehr erfolgreich in der Primetime.

MM: Episode oder Filmspecial: Macht das für Sie als Schauspieler einen Unterschied?

Martinek: Gar nicht. Es geht immer darum, die Figur glaubwürdig darzustellen. Die Länge des Films spielt dabei keine Rolle.

MM: Sie ermitteln seit dem Jahr 2011 als Kriminalhauptkommissar Finn Kiesewetter. Wie hat sich diese Figur entwickelt?

Martinek: Wir haben ja unter dem Motto „Heiter bis tödlich: Morden im Norden” angefangen – die Serie sollte komisch sein. Davon sind wir relativ schnell abgekommen. Natürlich hat sich die Figur in den 14 Jahren auch mit mir verändert. Ich war früher ein anderer Mensch und habe einige Transformationen durchlebt. Das färbt auf die Figur ab. Sie ist weiser und klarer geworden.

MM: Sie sind auch Coach. Wie kamen Sie dazu?

Martinek: Ich war wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt. Ich rannte, um das Feuer zu löschen, bis ich erkannte, dass ich es selbst immer wieder entfachte. Irgendwann brauchte ich eine Umkehr, bevor es zur Katastrophe kam. Freunde, die selbst coachen, nahmen mich unter ihre Fittiche. Ich lernte, das Leben anders zu sehen: Es passiert für uns, nicht gegen uns. Wenn dir Dinge passieren, ist es immer der Ruf nach Veränderung. Es gibt diesen wunderbaren Satz: „Sag du es ihm”, sagt die Seele zum Körper, „auf mich hört er nicht.” Dann traf ich meine jetzige Freundin, Bianca Rütter. Meine Lebensgefährtin brachte mich dazu, mit ihr zusammen eine Coaching-Ausbildung zu machen.

MM: Wie lange dauerte diese Ausbildung?

Martinek: Fast anderthalb Jahre. Zunächst wollte ich nur mich selbst besser verstehen. Daraus entstand die Idee, anderen zu helfen. Bianca und ich bieten jetzt Paar-Coaching an, um unsere Erfahrungen weiterzugeben. Aber im Grunde kann auch jeder zu uns kommen, der das Gefühl hat, er kommt in seinem Leben nicht weiter.

MM: Was machen Sie als Coach?

Martinek: Ich gebe den Menschen Tools an die Hand und stelle Fragen, die sie sich selber oft nie gestellt haben. Es geht darum, wieder zu sich selbst zu finden. Wenn wir unsere Energie verändern, dann können wir auch unsere Leben verändern. Denn wir sind nicht unsere Gedanken, wir haben Gedanken. Wir sind auch nicht unsere Gefühle, wir haben Gefühle. Unsere Gedanken und Gefühle formen unsere Welt. Viele Ängste sind hausgemacht. Ich helfe Menschen, wieder ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich nicht als Opfer zu sehen.

MM: Wie und wo findet man Sie?

Martinek: Bianca findet man auf Instagram (@bianca_ruetter_lifetrustcoach; Anm. d. Red.), und mich auch. Ich bin gerade dabei, eine Website zu erstellen, die mit Instagram verknüpft wird.

MM: Manche Leser könnten denken, Sie ziehen sich aus der Schauspielerei zurück.

Martinek: Nein, ich liebe den Beruf viel zu sehr und bleibe dabei. Schauspielerei ist ein Teil meines Lebens, den ich seit fast 50 Jahren ausübe. Doch ich möchte noch so viele Dinge lernen und meine Möglichkeiten erweitern. Das Lernen wird erst beendet sein, wenn ich irgendwann für immer die Augen schließe und meinen Körper verlasse. Für mich ist wichtig, den Horizont zu erweitern und zu sehen, dass es da draußen im Leben noch viel mehr gibt. Und mit meinen Erfahrungen möchte ich anderen Menschen auf ihrem Weg helfen. Indem wir unser Licht immer ein Stück weitergeben, können wir anderen Menschen dabei helfen, dieses Licht auch in sich zu finden.

MM: Gibt es eine Verbindung zwischen Schauspielerei und Coaching?

Martinek: Als Schauspieler darf ich in die Gedanken- und Gefühlswelt einer Figur eintauchen. Ich kann meine Persönlichkeit, meine Haltung, sogar meine Gangart ändern. Diese Fähigkeit lässt sich ins Leben übertragen: Wir können unsere Gedanken und Gefühle steuern. Es gibt so ein wunderbares Zitat: „Der Raum zwischen Reiz und Reaktion bedeutet Freiheit.” Ich kann auf einen Reiz sofort reagieren, aber ich kann auch mal durchatmen und in diesem Raum entscheiden, wie will ich reagieren und wer ich in dem Moment sein will.

MM: Was hat Sie nach Mallorca geführt?

Martinek: 2013 war ich das erste Mal auf der Insel. Früher dachte ich, Mallorca sei nur Ballermann. Doch das ist nur ein winziger Teil. Als ich Bianca kennenlernte, verbrachten wir oft Urlaub dort und verliebten uns in die Insel. 2023 sind wir schließlich umgezogen. Die Uhren laufen da einfach langsamer, es geht ruhiger und entspannter zu. Ich liebe das Meer, ich liebe die Natur, und wir haben ein wunderschönes Wetter. Ich drehe ja die meiste Zeit in Hamburg und bin immer viel unterwegs, aber für mich ist die Insel ein Ruhepol geworden. Und jetzt geben wir zum Beispiel zusammen bei der Body, Mind & Soul Mallorca, die vom 17. bis 24. April stattfindet, einen Workshop zum Thema „Kommunikation in der Beziehung”. Also, auf die Insel zu ziehen, war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten.

Sven Martinek beim "Music & Talk": Mittwoch, 26. März, 19.30 Uhr. Ort: Château Vino de la Isla, Autostraße Palma-Manacor, Ausfahrt 20, Algaida. Eintritt: 25 Euro im Vorverkauf (tickets@audiovisionpalma.com). Als weitere Gäste empfangen Songwriter Willi Meyer und seine Band Fotomodell und Drummerin Emilia, Privatkoch Julius Zappe.