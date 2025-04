Doppelte Kulturfreude in Capdepera: Geburtstag und Vernissage in der Galerie Espai Gustavo

Diesen Samstag, 12. April, lädt die Kunstgalerie Espai Gustavo im Carrer Major 10 in Capdepera auf Mallorca zu einer besonderen Veranstaltung ein. Anlass ist der 86. Geburtstag des Künstlers Gustavo und sein erster Hochzeitstag mit seiner Frau Odila.

Im Rahmen dieser Feier wird die neue Ausstellung "21. Jahrhundert" offiziell eröffnet. Sie zeigt eine Auswahl an Werken, die zwischen 2005 und heute entstanden sind. Diese Schau gibt einen umfassenden Einblick in die künstlerische Entwicklung Gustavos in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Das Programm beginnt um 11.30 Uhr mit einer Führung auf Deutsch, geleitet von der Journalistin Bettina Neumann, der Tochter des Künstlers. Sie wird den Gästen einen persönlichen Zugang zu den Werken und Einblicke in das Schaffen ihres Vaters vermitteln. Um 12 Uhr folgt dann ein Saxofonkonzert mit der Musikerin Marina Moyà, das in den Räumen der Galerie stattfinden wird.

Die Plätze für das kostenlose Event sind begrenzt

Der Eintritt zu dem öffentlichen Event ist frei, aber die Plätze sind begrenzt, daher wird um vorherige Anmeldung per WhatsApp (971-677 973) oder per E-Mail (espai@artgustavo.com) gebeten.

Die Kunstgalerie Espai Gustavo hat nach der Wiedereröffnung ihrer Türen nach einer Reform die Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit geändert. Bis zum 14. Juni sind die Öffnungszeiten der Galerie vormittags Dienstag bis Freitag von 10:00 bis 14:00 Uhr und Samstag von 11:00 bis 13:00 Uhr sowie nachmittags Mittwoch und Freitag von 16:00 bis 18:30 Uhr. Sonntags, montags und an Feiertagen bleibt die Galerie geschlossen.