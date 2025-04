Gustavo feiert 86. Geburtstag mit einer künstlerischen Zeitreise in seiner Galerie auf Mallorca

Der Künstler Gustavo bei der Veranstalung in seiner Galerie an diesem Samstag. | P. Lozano

Mit einer Veranstaltung, die gleichermaßen persönlicher wie künstlerisch anspruchsvoller Natur war, hat die Kunstgalerie Espai Gustavo in Capdepera an diesem Samstag den 86. Geburtstag des Künstlers gefeiert zugleich eine neue Ausstellung eröffnet. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher fanden ihren Weg in die frisch renovierten, einladenden Räume im Herzen des mallorquinischen Ortes im Osten der Insel, um in die Welt von „21. Jahrhundert“ einzutauchen.