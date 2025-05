Kino, Küssen, Kult: Santa Ponça Country Club im Manta-Fieber

Heraus zum 1. Mai – einen Tag später nahmen Veranstalter und Besucher das Motto wörtlich. Das vierte „Inselkino“ feierte am Freitag, 2. Mai, im Santa Ponça Country Club seine Open-Air-Premiere. Nach drei ausverkauften Indoor-Events strömten fast 550 Gäste in den exklusiven Tennisclub, um zu feiern, sich zu unterhalten und die Actionkomödie „Manta, Manta – Zwoter Teil“ zu sehen. Das „Inselkino“, präsentiert von MM, Drogeriemarkt Müller und Mallorca 1, bleibt auf Erfolgskurs.

Hinter den Kulissen kämpften die Veranstalter jedoch mit Herausforderungen. Der Abend war wetterbedingt eine windige Angelegenheit. „Wir haben Blut und Wasser geschwitzt“, verriet Tina Ruland beim Filmgespräch vor der Vorführung. Die ursprünglich geplante, größere Leinwand hätte den starken Böen nicht standgehalten. „Die Leinwand wäre uns weggeflogen, trotz des 40-Tonners zur Sicherung“, erklärte sie. Schließlich befestigten die Veranstalter die kleinere Indoor-Leinwand am LKW. „Der Wind hat mir eine schlaflose Nacht bereitet“, gestand Ruland später gegenüber MM – und zeigte sich dennoch bester Laune: „Das Ambiente ist sensationell. “

Schauspielerin Tina Ruland (l.) enthüllt im Gespräch mit Moderatorin Tanja Bülter lustige Anekdoten von den Dreharbeiten für "Manta. Manta – Zwoter teil". Foto: Martin Breuninger

Diesmal moderierte nicht Ruland selbst den Filmtalk, da sie als Hauptdarstellerin neben Til Schweiger im Film zu sehen war. Stattdessen übernahm ihre langjährige Freundin, die Moderatorin Tanja Bülter, das Gespräch. Ruland gewährte dabei Einblicke in die Dreharbeiten. Besonders mochte sie die Szene, „wenn die eigentliche Hauptfigur, der Manta, auftaucht“. Mit einem Augenzwinkern erzählte sie: „Es hat mir Spaß gemacht, Moritz Bleibtreu eine runterzuhauen. “ Die Schläge musste sie tatsächlich ausführen. „Die ersten fünf Male fand ich es lustig, danach tat meine Hand weh. “ Für Lacher sorgte auch ihre Anekdote über die Kussszenen mit Til Schweiger. „Im ersten Teil gab es keine Liebesgeschichte. Bei Teil zwei dachte ich: Cool, jetzt kann ich knutschen. Aber Til war immer in Eile. Ein Take, fertig, weiter. Ich meinte: ‚Ey Til, das geht noch besser. ‘ Aber er sagte nur: ‚Nein, das war super. ‘“

Für musikalische Stimmung sorgten DJane Gitta Saxx und Geigerin Jitka. Von Anfang an betonten die Veranstalter Tina Ruland und Unternehmer Thomas Pflaum, dass das „Inselkino“ mehr als eine Filmvorführung sei – eine „cinematografische Party“, wie Ruland es nannte. Und sie hielten Wort. Vor dem Filmtalk und der Vorführung unterhielten sich die Gäste angeregt, danach wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt. Um 4 Uhr räumten die Veranstalter auf.

Unter den Gästen tummelte sich Prominenz: Schauspieler Sven Martinek, Carmen Molinar und Liane Evers, Musiker und Fotograf Robert Bartho, Moderatorinnen Birgit Schrowange und Tanja Bülter, TV-Promis und Immobilienunternehmer Alex und Britt Jolig, Reality-TV-Darsteller Peter Klein sowie Resident-DJ Andy Luxx. Auch der deutsche Konsul auf Mallorca, Wolfgang Engstler, war dabei und zeigte sich beeindruckt: „Ich bin zum ersten Mal hier und überrascht, wie viel los ist. Es freut mich, dass dieses Projekt so gut ankommt. “

Co-Organisator Thomas Pflaum war ebenfalls begeistert: „Die Resonanz ist fantastisch. Wenn ich in die Gesichter schaue, sehe ich, wie groß die Begeisterung ist. Ich glaube, wir haben hier etwas geschaffen, das Mallorca bereichert. “

Schauspielerin Tina Ruland, eingerahmt von Moderatorin Birgit Schrowange und deren Ehemann Frank Spothelfer. Foto: mallorca-paparazzi

Das „Inselkino“ geht am Freitag, 13. Juni, im Vino Resort Son Amaret bei Manacor weiter. Gezeigt wird der Film „Traumfabrik“. Karten kosten 22,50 Euro plus Vorverkaufsgebühr und sind online unter www. inselkino. com sowie in allen Müller-Drogeriemärkten auf Mallorca erhältlich.