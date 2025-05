"Es war eine riesengroße Freude": Wie sich ein deutsches Paar den Traum vom eigenen Buch auf Mallorca erfüllte

Axel Ruske formuliert die Bedeutung seines Projekts mit Regina "Lizzy" Rautenberg so: "Das Buch ist unser Baby!" Ende März hat das Paar – er aus Wiesbaden, sie aus Rosenheim – "Great Artists of Mallorca" veröffentlicht, eine fast 250 Seiten starke Hommage an 40 Künstler von der Insel oder mit Ateliers hier. Das Buch versammelt eine persönliche Auswahl von Bildhauern, Malern & Co. und soll einerseits "Lust machen, sich mit den vorgestellten Menschen zu beschäftigen", so Rautenberg, als auch "sich durch die Beschäftigung mit deren Kunst weiterzubilden und sich Gedanken zu machen". Dafür machte Fotograf Ruske Aufnahmen und verfasste Autorin Rautenberg kurze Texte.

Das Buch bietet pro Künstler sechs Seiten, angefangen mit einer zentralen Aussage der Person und einem ganzseitigen Portraitfoto. Darauf folgt eine geschriebene Einführung über den Menschen und sein Werk in drei Sprachen – Deutsch, Englisch und Spanisch – sowie weiter Aufnahmen vom Künstler. Zuletzt zeigen Ruske und Rautenberg ausgewählte Arbeiten der jeweiligen Person.

Künstler recherchiert und von Bekannten empfohlen bekommen

Bei der Entscheidung, wer in die Sammlung aufgenommen werden sollte, "haben wir uns von unserem Gefühl leiten lassen", so Rautenberg. Nach eigener Recherche und Empfehlungen von Bekannten fielen dem Paar schließlich Menschen auf, "deren Kunst uns begeistert, fasziniert und inspiriert", wie Ruske und Rautenberg im Vorspann zu "Great Artists of Mallorca" schreiben. Zu denen gehören unter anderem international bedeutende Künstler wie Joan Bennàssar, Rafa Forteza oder Grason Ratowsky sowie einige Deutsche.

Regina "Lizzy" Rautenberg kennt Mallorca seit rund fünf Jahren, Axel Ruske die Insel seit etwa zehn Jahren.

Die Arbeit an dem Buch, das die Verfasser im Eigenverlag veröffentlicht haben, begann im Spätherbst 2023. "Wir wollten auf Mallorca ein Fotoprojekt über Menschen machen", sagt Ruske. Schließlich war es Rautenbergs Idee, Personen aus der Kunstszene zu portraitieren. In der Folge kontaktierten die Deutschen Kunstschaffende und besuchten diese in deren Werkstätten. "Wir sind wie Rotkäppchen in den Wald losgezogen", lacht Rautenberg.

Von einem Künstler auf einen Vino eingeladen worden

Die Fotos und Gespräche, die zu den Texten führten, sind jeweils an nur einem Termin entstanden, bei dem Improvisation auf der Tagesordnung stand. "Es war eine riesengroße Freude, wie die Portraitierten uns ihre Türen und Herzen geöffnet haben und mit vielen von ihnen sind wir heute befreundet", resümiert das Paar. Von Rafa Forteza wurde es beispielsweise auf einen Wein eingeladen und der Mallorquiner schenkte seinen Gästen sogar zwei Originale. "Alle Künstler in dem Buch verbindet ihre Freundlichkeit und Offenheit", sagt Rautenberg. Der Kontakt mit ihnen habe immer auf Augenhöhe stattgefunden, fügt Ruske hinzu. Schließlich teilten sowohl Einheimische als auch Zugezogene die Liebe zur Insel, die durch ihr besonderes Licht und ihre kräftigen Farben bezaubere.

Aktuell arbeiten Ruske und Rautenberg an einem Exemplar von "Great Artists of Mallorca" mit Unterschriften aller enthaltenen Künstler, das für einen guten Zweck versteigert werden soll. Am Donnerstag, 12. Juni, wird es in der Gerhardt Braun Gallery in der Straße Sant Feliu 16 in Palma zwischen 17 und 20 Uhr eine Ausstellung mit Fotografien aus dem Buch geben.

"Great Artists of Mallorca" ist erhältlich in Palma bei Rialto Living, in der Frank Krüger Gallery sowie in der Galerie Kathrin Hufen, in Santanyí in der Frank Krüger Gallery, bei La Perla Rosa und bei Spaces 40, in Artà in der Frank Krüger Gallery und in der Stilquelle Andrea Heppe, in Cala Rajada in der Frank Krüger Gallery, in Capdepera in der Galerie Espai Gustavo sowie in Port d’Andratx in der @Kinski Gallery.

Man kann das Buch auch online kaufen. Weitere Infos erhalten Sie unter www.great-artists-of-mallorca.com.