Musik, die mitreißt: Wo US-amerikanischer Gospel auf Mallorca die Herzen berührt

Soviel leidenschaftlicher Gesang brachte den Boden der voll besetzten Kirche La Porcíuncula zum Beben. 50 Sängerinnen und Sänger des Chores "Palma Gospel Singers" feierten hier am zurückliegenden Samstag mit einem privaten Konzert für Familie, Freunde und Weggefährten ihr zehnjähriges Bestehen. "Wir hoffen, dass Ihr heute mit Freude im Herzen nach Hause geht", begrüßte Direktor Antoni Fiol Lopez die Besucher.

"Danke" war dabei nicht nur das Motiv vieler Gospelsongs, sondern auch das Thema des Abends, wie Chorleiter Rafel Fiol Jordá in einer kurzen Ansprache verkündete. "Wir sind so dankbar für all die Unterstützung, die wir in den vergangenen zehn Jahren von unseren Familien, Freunden, Partnern und Organisationen erhalten haben. Ohne Euch hätten wir es nicht geschafft, zu dieser großartigen Gruppe zu werden." Mit diesem Konzert wollten sie dies zum Ausdruck bringen.

Anerkennung und Dankbarkeit

2015 von Joan Laínez gegründet, ist der mallorquinische Chor heute ein fester Bestandteil des Kulturlebens der Insel und darüber hinaus. Ein besonderer Dank der heutigen Gruppe ging dabei an den Leiter des Franziskanerordens, Pere Ribot, der dem Chor in "La Porcíuncula" ein echtes Zuhause gegeben hätte. Auch der Chordirektor Juan Rosselló, der Pianist Andreu Burguera sowie der Chorleiter Rafel Fiol erhielten an dem Abend in emotionalen Akten die Anerkennung und Dankbarkeit aller Mitglieder für die Arbeit und Begleitung seit 2015.

Chorleiter Rafel Fiol Jordà

Die leidenschaftlich vorgetragenen Songs mit Begleitung der dreiköpfigen Band taten ihr Übriges. Gewaltig klangen die Gospelsongs der 50 Stimmen vom Podium, und die Zuschauer konnten hautnah die starke emotionale Ausdruckskraft dieser Musik erleben, die ihre Wurzeln in der afroamerikanischen Kirchen-Tradition hat und deren Texte oft auf Bibelversen oder biblischen Themen beruhen.

Es wurde getantzt und auch die Besucher machten mit

Nicht nur die Stimmen der Sänger, auch die Gesichter und Bewegungen spiegelten beeindruckend die intensiven Gefühle wie Freude, Leid oder Erlösung, Arme und Hände flogen in die Höhe, es wurde getanzt, und beim typischen Wechselgesang zwischen Chor und Solisten wurden auch die Besucher animiert, mitzumachen.

Bei den mitreißenden Rhythmen hielt es gegen Ende denn auch die Zuhörer nicht mehr auf ihren Plätzen, und der Wunsch des Chor-Direktors hatte sich erfüllt: Zum Abschied gab es jede Menge gut gelaunte Gesichter, die Musik hatte wieder viele Herzen erreicht.

Wer dies gerne hautnah erleben möchte, hat dazu im Juni gleich zweimal Gelegenheit: Anlässlich des Jubiläums gibt der Chor zwei kostenlose Konzerte für alle, die die "Palma Gospel Singers" live erleben wollen. Ein Auftritt findet am Abend des 7. Juni in der Kirche "Esglesia Paroquial de Campanet" statt, ein zweiter Auftritt ist am 21. Juni in Palma im Einkaufszentrum Porto Pí geplant.