Nicht verpassen! Das Inselkino Mallorca zeigt "Traumfabrik" auf mediterranem Weingut

„Traumfabrik”: Wenn der Liebesfilm beim Inselkino läuft, steht die Leinwand direkt an Reben | Foto: Promo

Das Inselkino zieht aufs Land. Son Amaret liegt mitten in einem mallorquinischen Weingut im Südosten der Insel. In dem Vino Resort bei Son Macià, nahe Manacor, findet am Freitag, 13. Juni, die nächste Ausgabe des Events statt.