Geiger Vasko Vassilev gastiert wieder im Kloster La Real in Palma

Der berühmte bulgarische Geiger Vasko Vassilev wird auch dieses Jahr wieder im Kloster La Real in Palma auftreten. Der Pflichttermin für alle Liebhaber guter Musik ist der kommende Mittwoch, der 16. Juli um 21:30 Uhr. Karten können über die Plattform TICKETIB erworben werden, wobei zu beachten ist, dass die Sitzplätze begrenzt sind.

Vassilev, Konzertmeister des Royal Opera House in London, wurde bei mehreren internationalen Wettbewerben wie dem Jacques Thibaud in Paris oder dem Paganini in Genua ausgezeichnet und gilt als einer der herausragendsten Geiger der internationalen Szene. Er ist mit einigen der besten Orchester der Welt aufgetreten und hat mit Künstlern wie Plácido Domingo, Sting, Ronnie Wood, Vanessa Mae, Paco Peña und Erasure zusammengearbeitet.

Bei dieser ganz besonderen Gala wird er zusammen mit dem mallorquinischen Pianisten Miquel Estelrich auftreten, der eine Professur am Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (Musikhochschule der Balearen) innehat. Gemeinsam haben sie an zahlreichen Projekten mitgewirkt, unter anderem an der Aufnahme eines Albums mit Musik von Chopin, und sind in Spanien, Bulgarien und Japan aufgetreten.

Das Programm, das sie am 16. Juli spielen werden, richtet sich an ein breites Publikum und umfasst Werke von Chopin, Paganini, Debussy, Saint-Saëns und Sarasate. Das Konzert wird von AULOS, der Associació d'Amics de la Müsica de les Illes Balears (Verein der Musikfreunde der Balearen) und dem Institut d'Estudis Baleàrics del Govern de les Illes Balears (Institut für Balearische Studien der Balearen-Regierung) organisiert und von Daikin, Seth Hotels, Vivenda und Casa Martí gesponsert.