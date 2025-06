"Music & Talk": Baccara-Kapazität beim deutschen Mallorca-Star Willi Meyer

Songwriter Willi Meyer feiert den Sommer wie es sich gehört, Open Air und gleich neben dem Pool. Am Mittwoch, 25. Juni, veranstaltet er auf der Kulturfinca Son Bauló in Lloret de Vistalegre die letzte Show „Music & Talk” vor der Sommerpause. Seine Band besteht diesmal aus dem langjährigen „Starlight Express”-Bassisten Ian Breck Stewart, der Geigerin Soriana Ivaniv, der Drummerin Patti Ballinas und der Sängerin Silke Hamann sowie aus dem Keyboarder Daniel Nadal Molina und Brahm Heidl an der Gitarre und Flöte.

Ebenso unverzichtbar wie die Band sind die Gäste von Meyer. Zweimal hatte er im vergangenen Jahr die Sängerin Mayte Mateos angekündigt, beide Male musste die „Stimme von Baccara” aus gesundheitlichen Gründen absagen. Mit dem erneuten Anlauf soll sich die Redensart bestätigen, dass aller guten Dinge drei sind.

"Yes sir, I can boogie"

Als Mitglied des Duos Baccara landete Mateos in den 1970ern mit den Disco-Klassikern „ Yes Sir, I Can Boogie” und „ Sorry, I’m a Lady” zwei internationale Hits. Bei „Music & Talk” soll sie ihren neuen Song „Siento tus latidos” (Ich spüre deinen Herzschlag) präsentieren, den sie in Meyers Tonstudio aufgenommen hat. Er ist in ihrer Karriere das erste Lied in ihrer Muttersprache Spanisch, der Text stammt weitgehend von ihr. Und sie wird ihn nicht allein singen. Begleitet wird sie von dem mallorquinischen Rockmusiker Tanny Mas. „Ich hoffe, dass es diesmal klappt, denn der Song ist wirklich toll und eine Weltpremiere”, schwärmt Meyer. In Anspielung auf ihre beiden Welthits fügt er hinzu: „Sie wird wohl nicht um zwei Baccara-Songs herumkommen.”

Tanny Mas wird zudem zwei oder drei weitere Songs von Meyer zum Besten geben. Allerdings ohne seinen Bass und nur mit Stimme. Aber was heißt schon „nur”: „Für mich hat er eine wahnsinnige Rockröhre”, sagt Meyer.

Der dritte Gast heißt Katrin Delorme. Sie ist Yoga-Lehrerin und arbeitet mit Gongs und Klangschalen. Das wird sie in Son Bauló demonstrieren. Eindrucksvoll, wie Meyer betont: „Ich habe im Studio Musik für sie aufgenommen und bin dabei fast in Trance geraten.”

Die Show beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet bei Reservierung 25 Euro ( tickets@audiovisionpalma.com ), an der Abendkasse 30 Euro. In der Pause wird auf der Kulturfinca ein Wok für 18 Euro angeboten. Reservierungen: son-baulo@son-baulo.com .