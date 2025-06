Ein Sommerabend voller Musik, Wein und Solidarität: Das "Konzert im Weinberg" bei Macià Batle

Ein Highlight des mallorquinischen Kultursommers kehrt zurück: Am Freitag, 19. Juli, verwandeln sich die ehrwürdigen Bodegas Macià Batle in Santa Maria del Camí ab 21.30 Uhr erneut in eine magische Freiluftbühne. Anlass ist das beliebte Concert de la Lluna a les Vinyes, das Konzert im Weinberg, das bereits zum zwölften Mal Kulturgenuss mit kulinarischer Raffinesse und sozialem Engagement vereint.

Unter dem Motto Nit Simfònica erwartet die Besucher ein unvergesslicher Abend mit klassischen Meisterwerken, erlesenen Weinen und Spezialitäten der Insel. Für die musikalische Glanzleistung sorgt das renommierte Sinfonieorchester der Balearen, dirigiert vom international gefragten Pablo Mielgo. Das Repertoire reicht von Mozarts Die Hochzeit des Figaro über Bizets Carmen bis hin zu spanischen Zarzuela-Klängen wie La Revoltosa und La boda de Luis Alonso – ein Fest für die Sinne unter dem sommerlichen Sternenhimmel. Mehr als nur ein kulturelles Event Doch das Konzert ist mehr als ein kulturelles Event: Es dient – wie in jedem Jahr – einem guten Zweck. Die Stiftung Amics de la Infància, die sich für benachteiligte Kinder einsetzt, erhält sämtliche Erlöse. Auch organisatorisch übernimmt sie eine tragende Rolle. Unterstützt wird die Veranstaltung vom balearischen Tourismusministerium, der Grup Trui sowie zahlreichen mallorquinischen Unternehmen, darunter El Corte Inglés, Fet a Sóller, Quirón Salud, Turquesa Catering und viele mehr. Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich in den Geschäftsstellen des Abonnenten-Clubs von Ultima Hora (Palma, Inca, Manacor), bei El Corte Inglés, den Bodegas Macià Batle sowie beim Inselradio. Der Vorverkaufspreis liegt bei 40 Euro, an der Abendkasse kosten die Tickets 45 Euro. Wer nicht persönlich teilnehmen kann, aber dennoch helfen möchte, kann über die CaixaBank spenden (IBAN: ES40 2100 2841 2513 0035 1587). Das Concert de la Lluna a les Vinyes ist weit mehr als ein Konzert – es ist ein Erlebnis, das Kunst, Geschmack und Menschlichkeit in perfekter Harmonie vereint. Ein Pflichttermin für alle, die Mallorca von seiner schönsten Seite erleben möchten.