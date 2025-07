"Inselkino": Am kommenden Freitag, 11. Juli, in der Motorworld Mallorca

Am 11. Juli läuft der Film "Broke. Alone. A Kinky Love Story". Talkgast ist der Schauspieler und Produzent Guido Broscheit | Foto: Sascha Wünsch/Dropkick Pictures

Zeit für das nächste "Inselkino" auf Mallorca. Am Freitag, 11. Juli, zieht die deutschsprachige Eventreihe in die Motorworld vor den Toren Palmas. Für die abendfüllende Veranstaltung haben die Veranstalter, die Schauspielerin Tina Ruland und der Marktingmanager Thomas Pflaum, diesmal einen erfrischend frechen Film aufs Programm gesetzt: die Komödie "Broke. Alone. A Kinky Love Story".