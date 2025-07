12. Ausgabe des Mondscheinkonzerts auf Mallorca: Kultur, Kulinarik und Klänge unter dem Sternenzelt

Mehr als tausend Gäste strömten am Samstagabend in die Bodegas Macià Batle in Santa Maria del Camí, um der zwölften Ausgabe des Mondscheinkonzerts in den Weinreben beizuwohnen. Die stimmungsvolle Benefizveranstaltung hat sich längst als fester Höhepunkt im sommerlichen Kulturkalender Mallorcas etabliert – ein Abend, der Musik, Genuss und soziales Engagement auf eindrucksvolle Weise vereint.

Von Mozart bis Bizet Schon beim Einlass um 20.30 Uhr lag ein Hauch von Magie in der Luft. Zwischen Rebstöcken und Weinfässern genoss das Publikum kulinarische Köstlichkeiten mit lokalem Flair: Quely-Kekse mit Mercadal-Käse, Gemüse-Coca, Gildas mit Sardelle und Oliven von Turquesa Catering, sowie ein frischer Krautsalat mit in Zitrusfrüchten mariniertem Sóller-Lachs von C’an Pintxo. Die vielen freiwilligen Helfer, die die Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Dazu wurden Sobrasada im Llonguet-Brötchen, Robiols, Ensaimadas von Forn ca na Teresa sowie Eis und Sorbets von Gelats Fet a Sóller gereicht. Den passenden Rahmen bildeten preisgekrönte Weine der Gastgeber-Bodega: der Blanc de Blancs, der Rosado 2024 und der tiefrote 1856. Kurz nach Sonnenuntergang und einer Anmoderation von Paula Serra und Patrick Czelinski (beide MM-Verlagsgruppe Serra) begann dann der musikalische Teil des Abends – und der hatte es in sich. Das Orquestra Simfònica de les Illes Balears, unter der Leitung von Maestro Pablo Mielgo, präsentierte ein mitreißendes Programm mit Klassikern wie Rossinis "Der Barbier von Sevilla", Mozarts "Hochzeit des Figaro", Ausschnitten aus Bizets "Carmen" sowie zarzuelas wie "La boda de Luis Alfonso" und "La alegría de la huerta". Ein sinfonisches Feuerwerk, das das Publikum von den ersten Takten an begeisterte. Patrick Czelinski, Cristina Martínez, Ramón Servalls, Carmen Serra, Sebastián Rubí, Paula Serra und Pablo Mielgo. Rund 90 Minuten dauerte das Konzert, das von dem 60-köpfigen Orchester getragen wurde. Zum Abschluss wurde Dirigent Pablo Mielgo gemeinsam mit Klarinettist Juanjo Pardo mit einem Blumenstrauß geehrt – in Erinnerung an den verstorbenen Soloklarinettisten Eduardo Bernabeu, der dem Ensemble lange Jahre angehörte. Einnahmen gehen an Kinderhilfsprojekte Die Einnahmen des Abends kommen vollständig der mallorquinischen Kinderhilfsorganisation Amics de la Infància zugute, die sich für benachteiligte Kinder auf der Insel und in Drittweltländern einsetzt.