Boy-Band-Alarm auf Mallorca: Diese 2000er-Jahre-Gruppe kommt für ein Konzert auf die Insel

Mit "All Rise" und "Sorry Seems To Be The Hardest Word" feierte die britische Boy Band "Blue" in den 2000er Jahren große internationale Erfolge | Foto: Archiv

Wer Musik der 2000er Jahre liebt, hat an diesem Wochenende ein Date: Die Boyband "Blue" gibt am Sonntag, 3. August, ein Konzert auf Mallorca. Am Abend werden sie auf dem Festival "Es Jardí" in Calvià auftreten und Songs wie "All Rise" und "Sorry Seems To Be The Hardest Word" performen.