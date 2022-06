Was auf den Tisch kommt, wird gegessen! Ein Spruch, der heutzutage und angesichts einer immer schwindelerregenden Auswahl von Lebens- und Nahrungsmitteln aus allen Ecken der Welt längst nicht mehr so überzeugend klingt wie damals, als man von Oma nach der Schule einen dampfenden Teller Labskaus vorgesetzt bekam. Dessen Zutaten bestanden zum Großteil aus Kartoffeln, Gurken und (Igitt!) Rote Beete, die Großmutter im heimischen Gemüsegarten mit Fleiß und Liebe zog – was das norddeutsche Traditionsgericht für den damals zehnjährigen Autoren dieser Zeilen leider auch nicht schmackhafter machte.

Sei wie es sei. Tatsache ist, dass heutzutage nur ein geringer Bevölkerungsanteil in Europa überhaupt weiß, wie Kartoffeln, Gemüse, Obst oder Früchte im Supermarktregal landen oder als Zutaten für Gerichte in Restaurants aufgetischt werden. Die Brüder Xisco und Guillem Adrover wollen das ändern. Seit ein paar Monaten bieten die beiden Landwirte auf ihrem Bauernhof „S´Hort de Sa Vall” in der Nähe von Manacor einheimischen und ausländischen Besuchern die Möglichkeit, sowohl den Anbau ihres Gemüses, Obstes sowie ihrer Früchte nach traditioneller mallorquinischer, aber auch ökologischer Weise kennen- und schmecken zu lernen. „Unsere Familie baut hier seit fünf Generationen Tomaten, Kürbisse, Salat, Artischocken, Melonen, Feigen, Orangen und andere Obst- und Gemüsesorten an”, sagt Xisco Adrover. Abnehmer sind neben örtlichen Supermärkten und Gastronomiebetrieben auch einheimische Anwohner der Gegend. Doch das Business aus Anbau, Ernte und Vertrieb landwirtschaftlicher Produkte sei in den vergangenen Jahren keinesfalls einfach geworden. Insbesondere angesichts einer zunehmenden Zahl an Anbietern von billigerem Gemüse und Obst vom Festland oder dem europäischen Ausland. „Irgendwann kamen wir auf die Idee, den Leuten einmal zu zeigen, wie traditionelle Landwirtschaft auf einem mallorquinischen Bauernhof funktioniert”, sagt Guillem Adrover. Und das war längst nicht alles. So modernisierten die Brüder einen ehemaligen Stall auf der Finca zum Obst- und Gemüseladen einschließlich einer rustikalen Gastro-Ecke für Finca-Besucher, die dort alle auf dem Bauernhof hergestellten Produkte wie auch Olivenöl, Brot oder Wein verköstigen können. Doch jetzt kommt das Beste: So finden auf der Finca „s’Hort de Sa Vall” jeden Freitagabend zwischen 19 Uhr bis kurz vor Mitternacht sogenannte Degustations-Besichtigungen statt. „Die Teilnehmer werden von uns über die Felder geführt und bekommen dabei die einzelnen Phasen des ökologischen Anbaus und der Ernte erklärt”. Ausländische Besucher bekommen einen der jeweiligen Sprache entsprechenden Begleiter an die Seite. Nach dem rund einstündigen Rundgang über die Finca geht es ans Schlemmen. Je nach Witterungslage werden die Teilnehmer im Innen- und Außenbereich der Finca an zuvor liebevoll eingedeckte Tische gebeten. Serviert wird anschließend ein mehrgängiges Menü, größtenteils zubereitet aus hauseigenen Anbauprodukten. Vegetarier oder Veganer bekommen auf Wunsch ein eigenes Menü serviert. Der Preis inklusive Führung und weiteren Degustationen beträgt 29 Euro. Je nach Alter zahlen Kinder und Jugendliche weniger. Wer möchte, kann sowohl vor als auch nach dem Essen im Agroshop der Finca einkaufen. Die Preise für das dort angebotene, frisch vom Feld stammende Gemüse sind günstig. Und Kinder können, wenn sie Lust haben, auf einem der sechs Esel reiten. „Außerdem dürfen unsere Besucher auch ihre Hunde mitbringen. Platz zum Laufen ist für die hier allemal”, sagt Xisco. Info und Anmeldungen unter www.hortdesavall.com oder Tel. 627753038