"Sport ist Mord" muss es ja nicht gleich bei jeder körperlichen Betätigung heißen. Es gibt auch Aktivitäten, die weniger anstrengend sind, jedoch innere Ruhe verschaffen können und zu Zufriedenheit führen. Dazu gehört beispielsweise ein einfacher Spaziergang am Strand.

Auf Mallorca sind vor allem ältere Menschen am Meeresufer zu sehen, die hier spazieren. Doch ist diese gesundheitsfördernde Übung nicht nur Senioren vorbehalten, sondern eignet sich auch bestens für Sportanfänger.

Ein regelmäßiger 15- bis 20-minütiger Spaziergang am Strand führt zu einer deutlichen Verbesserung der Gesundheit. So wirkt er sich unter anderem auf den Cholesterinspiegel und das Körpergewicht aus und erhöht die Langzeitausdauer. Dadurch, dass beim Strandspaziergang die Füße in den Sand einsinken, ist mehr Kraft erforderlich, um voranzukommen. Dies wirkt sich wiederum auf die Kalorienverbrennung aus, stärkt die Muskeln und regt das Kreislaufsystem an.

Zudem hat diese entspannende Aktivität auch auf die psychische Gesundheit gute Auswirkungen, wobei das Meeresrauschen sicherlich auch einen Einfluss hat. Weitere positive Aspekte sind das Vitamin D, das durch die Sonnenstrahlen im menschlichen Körper produziert wird sowie das natürliche Peeling der Füße, die vom Sand "geschrubbt" werden.

Podologen empfehlen, vor allem am Meeresufer und nicht auf dem trockenen Sand zu laufen, da dieses den Fuß besser belastet. Zudem sei es besser am frühen Vormittag oder am Abend zu spazieren, da man sich nicht zu sehr der Sonne und der Hitze aussetzt. Um einen Hitzschlag oder Dehydrierung zu vermeiden, ist es vor allem im Sommer wichtig, immer eine Flasche Wasser bei sich zu tragen.