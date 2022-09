Im Dorf Vilafranca auf Mallorca drehte sich an diesem Wochenende alles um die Melone. Bei der traditionellen Fira del Meló gehört der Wettbewerb um die größte Melone zu den Highlights. Bereits zum 287. Mal wurde dieser veranstaltet und der neue Gewinner ist Antoni Mascaró aus Vilafranca. Er präsentierte ein Exemplar, das stolze 23,75 Kilo wog – und wäre fast noch überboten worden.

Denn ein Mitbewerber konnte mit einer 24 Kilo schweren Melone einige Gramm mehr bieten, die Jury erkannte die Frucht aber nicht an. War es eine Melone oder ein Kürbis? Um diese Frage wurde so sehr gestritten, dass der Mann zum Messer griff und sie aufschnitt. Außerdem seien die Regeln des Wettbewerbs nicht so klar definiert, versuchte er zu argumentieren. Doch auch das half nichts!

In diesem Jahr wurde auch noch zum ersten Mal ein Melonen-Wettessen ausgetragen. Der jüngste Teilnehmer war nur drei Jahre alt. Der Gewinner in der Kategorie "Kinder" konnte in nur drei Minuten fast ein Kilo Melone essen, in der Kategorie "Erwachsene" schaffte ein Mann knapp zwei Kilo in fünf Minuten. Sie wurden mit einem Gutschein beschenkt und natürlich mit … Melonen!