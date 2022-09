In Port de Sóller, im Nordwesten von Mallorca, hat an diesem Montag zum zweiten Mal der internationale Gambas-Kochwettbewerb stattgefunden. Gewinner des Konkurses war der chilenischer Küchenchef Ricardo Rossi, der in dem Hotel Valldemossa tätig ist. Er erhielt einen Geldpreis in Höhe von 1500 Euro.

Der chilenische Küchenchef Ricardo Rossi ist der Gewinner des Gamba-Wettbewerbs. Die Veranstaltung wurde auf der Terrasse des Restaurants Suculenta im Yachthafen Marina Tramontana in Port de Sóller ausgetragen, wo die sechs Finalisten, die unter 39 Kandidaten aus 13 autonomen Gemeinschaften ausgewählt wurden, ihre Gerichte zubereiteten. Darunter zählten Ricardo Rossi, J. Iván Anaya, Javier Gardonio, Juan Antonio Guerra, Tomás Martínez und Daniel Álvarez. Etwa fünfzig Personen konnten bei der Zubereitung der Gerichte zusehen, für die jeder der teilnehmenden Finalisten 30 Minuten Zeit hatte. Das zweitbeste Gericht, das von den Jurymitgliedern bewertet wurde, stammt von Juan Antonio Guerra, dem zweiten Küchenchef des Restaurants Es Fum im Hotel Mardavall, mit seinem Gericht "Gamba roja curada en hinojojo y salmorejo" (in Fenchel gepökelte rote Garnelen und Salmorejo). Weitere Teilnehmer waren unter anderem Küchenchef und Miteigentümer des Restaurants Cantina Panza, Javier Gardonio, aniel Álvarez aus Galicien, Chefkoch im Restaurant Audrey's in Alicante sowie J. Iván Anaya vom Restaurant El Mirador de la Mancha aus Ciudad Real.