15 Restaurants, drei Gänge und ein Preis. An diesem Wochenende können Sie sich auf Mallorca durch die Gastro-Szene probieren. Die Restaurants in Magaluf bereiten dafür ein Drei-Gänge-Menü zu, das eine Vor- sowie Hauptspeise, einen Nachtisch und ein Getränk beinhaltet. Los geht der Event am Freitag, 7. Oktober, um 19 Uhr, diese Gaststätten nehmen teil und am besten reservieren Sie Ihren Tisch im Voraus. Alle Menüs gibt es auch zum Mitnehmen. Mit der Gastromesse "Mostra de Cuines" sollen die örtlichen Restaurants in der Gemeinde Calvià belebt werden, es gibt auch noch drei weitere Termine an den Freitagen in diesem Oktober (Freitag, 14. Oktober, an der Costa de la Calma in Santa Ponça; Freitag, 21. Oktober, in Cala Fornells, el Toro, Es Capdellà und Son Ferrer in Peguera sowie am Freitag, 28. Oktober, in Cas Català, Bendinat, Illetes, Portals Nous, Costa d’en Blanes und Son Caliu).

Über 6000 Läufer aus mehr als 60 Ländern werden am Sonntag, 9. Oktober, Palma unsicher machen. Der Zafiro Palma Marathon Mallorca ist das größte Sportereignis der Insel und gehört auch definitiv zu den wichtigsten. Verschiedene Strecken können gelaufen werden, neben dem Marathon und dem Halbmarathon gibt es auch noch einen 9-Kilometer-Lauf. Die Basis des Sportevents ist im Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale in Palma. Kurzfristige Entschlossene können sich noch am Freitag und Samstag, 7. und 8. Oktober, zwischen 11 und 19 Uhr anmelden. Die Preise variieren je nach Strecke zwischen 45 und 100 Euro; wer Resident ist, erhält einen Rabatt. Wichtig für Autofahrer: Fast in der gesamten Innenstadt Palmas werden am Sonntag für das Sportevent Straßen gesperrt, und teilweise schon in der Nacht auf Sonntag und bis zum Abend.

Bügeln Sie Ihr Dirndl und holen Sie die Lederhosen aus dem Schrank! Denn wer es nicht nach München geschafft hat, fährt einfach auf die Eventfinca Son Amar zwischen Palma und Sóller. Auch dort wird das Oktoberfest gefeiert und mittlerweile sind die Partys so beliebt, dass sie beispielsweise am vergangenen Wochenende ausverkauft waren. Am Freitag und Samstag, 7. und 8. Oktober, wird von 18 Uhr bis Mitternacht gefeiert, am Sonntag, 9. Oktober, zwischen 13 und 20 Uhr. Hier können Sie vorab Tickets kaufen.

Wenn Wein auf Kunst trifft, ist "Art i Copes" in Sa Pobla. Das Fest wird schon zum 15. Mal ausgerichtet und kam in der Vergangenheit so gut an, dass es jetzt zum ersten Mal an drei Tagen veranstaltet wird. Über das gesamte Wochenende von Freitag bis einschließlich Sonntag, 7. bis 9. Oktober, gibt es Bilder, Gemälde und Skulpturen in verschiedenen Räumlichkeiten zu sehen. Darüber hinaus läuft abends Musik, zum Beispiel bei Konzerten auf der Plaça Major oder Plaça del Mercat. Es wird auch ein eigenes Programm für die ganz kleinen Besucher geben, in Workshops können sie lernen, wie man malt, töpfert oder Holz verarbeitet. Die Galerien öffnen in der Regel ab 17 Uhr kostenlos ihre Türen, vereinzelt wird fünf Euro Eintritt genommen. Das ausführliche Programm mit allen Künstlern und Ausstellungen gibt es hier.

Oder Sie probieren Mallorcas ganz besonderen Herbstfisch im Osten der Insel. Verschiedenste Variationen der Goldmakrele (Llampuga) werden in Cala Ratjada bei der "Mostra de Llampuga" präsentiert. Am Freitag, 7. Oktober, können Sie bei der "Tapasnacht" durch die Bars und Restaurants ziehen und am Samstag, 8. Oktober, gibt es die Portion Paella für nur 6 Euro pro Person. Das Fest endet am Sonntagabend mit einem großen Feuerwerk. Nur im Herbst und nur im Nordosten Mallorcas wird die Goldmakrele gefischt und zählt deshalb zu den Delikatessen des Spätsommers.