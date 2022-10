Ab heute ist Mallorca wieder um ein Gastro-Event reicher: in Palma geht die "Ruta de Llonguet" los, die bereits zum achten Mal ausgerichtet wird. Dafür bieten jeden Mittwoch 33 Bäckereien und Konditoreien der Inselhauptstadt ihre typisch mallorquinischen, belegten Brötchen an, inklusive Getränk gibt es das Menü für 3,75 Euro.

Aufgrund der in den vergangenen Monate gestiegenen Kosten für Nahrungsmittel wurde der Preis angepasst und von ursprünglich 3 Euro erhöht. Die Aktion geht bis einschließlich 14. Dezember. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die App "Pa d'aqui", die nicht nur zeigt, welche Lokale in Palma mitmachen, sondern wann sie welche Brötchen-Variationen anbieten.

Diese Bäckereien und Konditoreien nehmen in diesem Jahr an der "Ruta de Lllonguet" teil:

- Pastelería Angel, Calle de Pasqual Ribot, 45A y avenida Sant Ferran, 24

- Forn la Vida Dolça, Calle de Rosselló y Cazador, 19

- Pane Nostro, Plaça Nova de la Ferreria, 6

- Forn de la Glòria, Calle del Forn de la Glòria, 7

- Forn Santo Cristo, (vier verschiedene Standorte: Einkaufzentrum Porto Pi, FAN und auf der Calle de Sant Miquel, 47 sowie Jaime II)

- Pastisseria Real, Carrer dels Reis Catòlics, 79

- Pasteleria Frama, Marquès de la Sènia, 7

- Pastisseries Ballester, Maria Antònia Salvà, 49 y Centro Comercial Maioris Décima

- Die Bäckereien Panadería Fornaris

- Filialen des Forn des Pont

- Filialen des Fornet de la Soca

- Bäckereien der Filialen Forn Nou

- Forn Fondo, Calle Unió 15

- Forn i Pastisseria Trias, Avenida Cister, 68